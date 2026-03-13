越航6月16日开通河内—阿姆斯特丹直飞航线

越南国家航空公司（Vietnam Airlines）近日在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场举行推介活动，正式宣布将于2026年6月16日开通河内至阿姆斯特丹直飞航线。这是越南与荷兰之间首条直飞航线，将由现代化宽体客机空客A350执飞，每周执行3个往返航班。



新航线的开通将有效缩短两地出行时间，增强越南与欧洲重要经济、物流和航空枢纽之间的互联互通。



航班时刻充分考虑了欧洲旅客赴越出行需求，同时便于衔接越航国内及区域航线网络，可便捷连接胡志明市、岘港、芽庄、富国岛等热门目的地，以及东南亚、东北亚和澳大利亚等地区的多个城市。





随着河内—阿姆斯特丹航线开通，越航连接越南与欧洲的直飞航线总数将增至12条，覆盖巴黎、法兰克福、伦敦、慕尼黑、米兰、哥本哈根、莫斯科和阿姆斯特丹等8个欧洲目的地。

越航副总经理阮光忠表示，欧洲始终是越航最重要的国际市场之一。在荷兰举办新航线发布及销售启动活动，体现了越航进一步加强与区域代理商及旅游合作伙伴合作的承诺。新航线将为欧洲与越南之间提供更加便捷的航空连接，推动旅游、贸易以及两地民间交流不断发展。



通过拓展欧洲航线网络并加大市场推广力度，越航正进一步发挥国家航空公司的作用，加强越南与世界主要经济中心之间的互联互通，助力贸易往来、旅游发展，并向国际社会展示越南国家形象与人民风貌。（完）