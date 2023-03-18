新闻 越航努力推广越南国家形象 18/03/2023 为了向国际友人推广越南国家形象以及越南国家航空公司（越航）的新产品，越航驻马来西亚办事处近日参加在首都吉隆坡举行的2023年马来西亚国际旅游展（MATTA）。这是在马来西亚吉隆坡举行的一年两届的国际旅游展销会，也是新冠疫情后首次举办的展会。 越航驻马来西亚办事处首席代表黄明智向越通社驻吉隆坡记者表示，新冠疫情得到控制，生活逐渐恢复正常后，马来西亚人的旅游需求强劲复苏，甚至比疫情爆发前的时期还要高。越南的岘港、芽庄、大叻、富国和胡志明市是马来西亚游客最常探索的目的地。了解这一需求，越南国家航空公司参加了此次展会，并希望通过具有吸引力的产品，将更多的国际朋友带到越南。2023年马来西亚国际旅游展（MATTA）从3月17至19日，在国际贸易展览中心（MITEC）盛大举行。这一规模最大的旅游展吸引了近5000家国内外旅行社，酒店和相关单位参展，共设1400间展位。此展有望吸引25万名游客前来参观，营业收入可达4亿令吉。据悉，自2001年9月越南和马来西亚两国互相对普通护照持有人实施免签政策与改善航空对接以来，赴越南的马来西亚游客量猛增。2019年，越南接待马来西亚游客量超60.5万人次，较2018年增长了12.2%。（完）