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越航从中国北京至河内的定期航线正式复飞

在因新冠肺炎疫情被暂时停止运营3年后，越南国家航空公司（Vietnam Airlines-越航）已恢复运营中国北京至河内的定期航线。该航线首个航班19日复飞。

据越通社驻中国记者报道，越航已在首都北京国际机场举行旅客欢迎仪式。越南企业国有资本管理委员会、越南驻北京大使馆、两国各机关和企业等的代表，100多名旅客参加仪式。

越航VN513号航班于当地时间15时30分从北京起飞并将于17时55分钟（河内时间）降落。

目前，越航从河内至北京航线每周往返航班3班，预计将于今年中期航班数量将增加。越航计划新开通连接北京大兴国际机场的航线。

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各位代表参加剪彩仪式，庆祝河内-北京航线成功复航。太平 摄

中国是越航最大的国际市场之一。目前，该公司已恢复运营几乎所有飞往中国各地的航线，包括河内和胡志明市至中国广州和上海，河内至北京等航线。

今后几个月，越航将恢复开通岘港至广州、上海和成都；河内至成都等的航线，同时增加使用Airbus A350 和 Boeing 787来执飞。

各条航线恢复开通将为越南与中国在后疫情时代旅游、贸易和投资复苏，为成功实现越南2023年关于接待外国游客的目标做出贡献。

越航不仅尽快恢复开通各条航线，而还参加两国之间航空和旅游促进活动。最近，越航已同外交、旅游等机关，旅游、酒店领域领先集团联合在北京、广州和上海举行目的地、飞行计划推介和售票等活动。(完) 

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