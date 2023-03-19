越航从中国北京至河内的定期航线正式复飞

据越通社驻中国记者报道，越航已在首都北京国际机场举行旅客欢迎仪式。越南企业国有资本管理委员会、越南驻北京大使馆、两国各机关和企业等的代表，100多名旅客参加仪式。



越航VN513号航班于当地时间15时30分从北京起飞并将于17时55分钟（河内时间）降落。



目前，越航从河内至北京航线每周往返航班3班，预计将于今年中期航班数量将增加。越航计划新开通连接北京大兴国际机场的航线。



各位代表参加剪彩仪式，庆祝河内-北京航线成功复航。太平 摄

中国是越航最大的国际市场之一。目前，该公司已恢复运营几乎所有飞往中国各地的航线，包括河内和胡志明市至中国广州和上海，河内至北京等航线。