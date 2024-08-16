越老认真落实两国合作计划 深化各领域合作

8月16日，有关2024年越老合作计划落实情况和促进2021~2025年双边合作协议的中期评估检查工作会议在越南乂安省举行。

越南计划投资部副部长陈国方在会议上表示，当前地区和国际形势错综复杂，给各国带来负面影响，但在两党两国政府的坚强领导下，两国各部门各地区积极主动保持配合，务实合作成效显著。

2024年上半年的合作计划基本实现既定目标，为维护两国政治稳定、经济社会发展、保障国防安全作出重要贡献，有助于巩固和加强越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。

在贸易投资领域，2024年前7个月，越南对老挝投资3670万美元，同比增长39.5%。2024年前6个月，越老双边贸易额达9.278亿美元，同比增长11.1%。其中，越南对老挝出口额达2.89亿美元，同比增长7.4%，从老挝的进口额达近6.4亿美元，同比增长12.9%。

在交通运输与建设合作方面，万象——河内以及万象——他曲——新邑（Tân Ấp）——永昂（Vũng Áng）等项目已签署可行性研究合作谅解备忘录，或正在进行实地考察。双方还正在推动落实永昂港发展投资合作协议等。

老挝计划与投资部部长、老越合作委员会主席佩·蓬皮帕（Phet Phomphiphak）在会议上通报了老挝国内形势、双方共同关心的一些国际问题、2024年越老合作计划协议和2021~2025年双边合作协议落实情况。

陈国方副部长强调，越南的一贯政策是高度重视并一如既往将对老的特殊关系作为头等优先。今后双方需要进一步深入领会两国领导人达成的共识，不断深化两国对外交往关系，发挥其对两国关系的总体引领作用。与此同时，进一步加强两国国防安全领域合作，保持密切配合，切实维护两国政治稳定、社会治安秩序，尤其是边境地区安全稳定，促进经济互联互通，提高各领域合作效率等。（完）