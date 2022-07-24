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越老特殊关系--作曲家的创作源泉
老挝音乐家协会总部定期举行见面活动。作曲家们在这里交流，介绍有关老挝和越南之间的团结和特殊关系的歌曲。对他们来说，这就是发自内心的命令，是对为两国独立而英勇牺牲的前人的责任。
前老挝国立艺术学院院长、作曲家--Touane Mouanechan：“这就是发自内心的命令，我真的很想创作，我想为促进两国关系日益发展贡献一份力量。”
老挝民族音乐家和艺术家--Duangmixay Lykaya，“我一直把越南当作我第二个家乡，这促使我创作更多音乐作品，以赠送给越南，并歌颂老越两国友谊”。
除了音乐才华，作曲家心里的真实感情也是创作出一首好歌的重要因素。
老挝国家艺术家协会主席、国家艺术家-- Boangeun Xaphouvong：“这是老挝音乐作曲家的心声，表达他们对越南党、国家和人民在老挝祖国保卫、国家建设和发展事业中始终陪伴、并给予大力支持的无限感谢。
越老两国建交60年来，两国音乐家创作了数百首关于两国团结和特殊关系的歌曲，其中许多歌曲声名远播，真实地描绘老越这种世界上罕见的关系。（完）
前老挝国立艺术学院院长、作曲家--Touane Mouanechan：“这就是发自内心的命令，我真的很想创作，我想为促进两国关系日益发展贡献一份力量。”
老挝民族音乐家和艺术家--Duangmixay Lykaya，“我一直把越南当作我第二个家乡，这促使我创作更多音乐作品，以赠送给越南，并歌颂老越两国友谊”。
除了音乐才华，作曲家心里的真实感情也是创作出一首好歌的重要因素。
老挝国家艺术家协会主席、国家艺术家-- Boangeun Xaphouvong：“这是老挝音乐作曲家的心声，表达他们对越南党、国家和人民在老挝祖国保卫、国家建设和发展事业中始终陪伴、并给予大力支持的无限感谢。
越老两国建交60年来，两国音乐家创作了数百首关于两国团结和特殊关系的歌曲，其中许多歌曲声名远播，真实地描绘老越这种世界上罕见的关系。（完）