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越老特殊关系--作曲家的创作源泉

越南和老挝这两个民族一直在民族解放斗争和国家建设的历史中并肩作战。那份神圣的感情，不仅帮助两国人民战胜一切敌人、推进新社会的建设，而且也是老挝音乐家源源不绝的创作灵感。
老挝音乐家协会总部定期举行见面活动。作曲家们在这里交流，介绍有关老挝和越南之间的团结和特殊关系的歌曲。对他们来说，这就是发自内心的命令，是对为两国独立而英勇牺牲的前人的责任。

前老挝国立艺术学院院长、作曲家--Touane Mouanechan：“这就是发自内心的命令，我真的很想创作，我想为促进两国关系日益发展贡献一份力量。”

老挝民族音乐家和艺术家--Duangmixay Lykaya，“我一直把越南当作我第二个家乡，这促使我创作更多音乐作品，以赠送给越南，并歌颂老越两国友谊”。

除了音乐才华，作曲家心里的真实感情也是创作出一首好歌的重要因素。

老挝国家艺术家协会主席、国家艺术家-- Boangeun Xaphouvong：“这是老挝音乐作曲家的心声，表达他们对越南党、国家和人民在老挝祖国保卫、国家建设和发展事业中始终陪伴、并给予大力支持的无限感谢。

越老两国建交60年来，两国音乐家创作了数百首关于两国团结和特殊关系的歌曲，其中许多歌曲声名远播，真实地描绘老越这种世界上罕见的关系。（完）
 

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