越老深化媒体合作 巩固两国特殊友好关系

梅文政强调，越南党、国家和人民一向支持老挝的革新路线、祖国捍卫和建设事业；同时重视深化两国之间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系。越南始终努力与老挝一道，推动双边合作机制，特别是在信息互换、政策咨询以及两国各部门、地方之间的协调配合等方面，为双方带来切实利益。



梅文政高度评价两国在通讯与传媒领域的合作成果。越老两国通讯社、新闻媒体机构之间的合作，不仅有助于传播两国重大事件的信息，使两国人民和国际朋友更加了解越老特殊关系，而且对年轻一代具有深刻的教育意义，让他们进一步认识并珍惜两个民族之间的团结传统。



多年来，越老在防务、安全、经济、贸易、投资、教育、培训、文化、信息、交通运输等诸多领域不断扩大。其中，经贸合作保持积极增长态势，2024年双边贸易额达22.5亿美元。越南目前成为老挝主要投资来源地之一。



梅文政高度评价越南通讯社（VNA）在帮助老挝巴特寮通讯社（KPL）方面所发挥的重要作用。此举生动体现了两国国家通讯社之间紧密团结与高效合作关系 。

双方代表合影。图自越通社

梅文政强调，越南通讯社和老挝巴特寮通讯社不仅是两党、两国和两国人民之间的信息桥梁，也是巩固和弘扬越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系的核心力量。梅文政提议，两国通讯社继续发挥已取得的成果，有效开展新阶段合作协议各项内容。



关于两家通讯社的合作，万纳辛·西马冯表示，近期双方保持了经常性、紧密且高效的协调合作。越南通讯社始终给予巴特寮通讯社宝贵支持，帮助KPL不断成长与发展。此次访问是双方回顾过去合作成果，商讨新阶段合作方向的良机，从而进一步深化两国国家通讯社之间的特殊关系以及两国之间的伟大友谊。



*同日上午，由武越庄社长率领的越南通讯社代表团同由万纳辛·西马冯率领的巴特寮通讯社代表团举行了会谈，评估2022-2025年阶段合作情况，并签署2026-2030年阶段合作协议。



武越庄指出，在2022-2025年阶段，越南通讯社与巴特寮通讯社在信息、新闻-出版、图片展、技术、业务培训等领域上开展务实合作。



关于2026-2030年阶段的具体合作内容，武越庄提议双方继续在各平台上交换和共享信息；协作报道全国党代会、国会选举及两国在2026年的重大活动；在核实和处理虚假信息方面相互支持。



与此同时，加强出版领域合作，继续在老挝发行越南画报，值此重大外交活动和纪念日之际举行图片资料展，加强业务培训与交流，在技术方面相互支持等。



万纳辛·西马冯指出，在新阶段，双方将重点加强干部和新闻工作者培训工作，加大数字化转型及信息技术在新闻工作中的应用力度，以提高新闻质量和宣传效果。



会谈结束后，武越庄和万纳辛·西马冯签署了2026—2030年阶段业务合作协议。



*11月10日至11日，万纳辛·西马冯一行对乂安省进行工作访问。（完）