越老深化在阵线、民运与宗教领域的合作

12月5日上午，越共中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在河内会见了由老挝人民革命党中央委员、老挝建国阵线中央委员会主席英拉万·乔本潘（Inlavan Keobounphanh）率领的老挝建国阵线中央委员会代表团。

为进一步深化两个机关之间的传统合作关系，郑文决表示，在新阶段，两个机关应继续加强群众工作经验交流，发挥阵线及各团体在巩固全民族大团结中的作用，分享处理人民建议、巩固人民群众对党和国家信任的经验。同时，双方需加大宣传越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，特别是在政治系统、社会团体及青年一代中，扩大宣传与民运业务单位之间的专业交流。

英拉万·乔本潘在会上通报了两国党两国和两国人民工作情况，并强调近期取得的成果与各项运动持续彰显着老越特殊团结，以及从争取独立斗争时期到国家建设发展阶段的相互支持。在任何环境下，两党、两国和两国人民始终并肩同行，密不可分。

她表示，近期双方组织了多个线上线下培训班，地方阵线组织间经常就群众工作进行交流、分享经验，有助于提升从中央到基层的干部队伍的责任感、工作热忱与运动组织技能。

英拉万·乔本潘还就动员、发动群众参与爱国竞赛与发展运动的实施方法；支持基层干部解决困难；通过大众传播媒体加强宣传动员工作以提升活动成效等方面进行了交流。 伊拉万·乔本潘建议中央宣教与民运部继续创造条件并制定培训计划，为老挝培养新闻宣传干部队伍。她强调，2025年是双方落实2021-2025年合作协议的最后一年，双方应抓紧推进下一阶段合作谅解备忘录的制定与签署工作。

会见结束后，越共中央宣教与民运部与老挝建国阵线中央委员会代表团举行工作会议，就阵线工作、民运工作、民族与宗教工作；阵线在构建全民族大团结中的作用；评估近期合作成果并部署未来实施内容等方面交换了意见。（完）