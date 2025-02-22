越老柬加强三国团结、提高合作成效、推动三国关系迈向新发展阶段

2月22日，越共中央总书记苏林在胡志明市与柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森和老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里共同举行高层会晤。越南政府总理范明政、柬埔寨首相洪玛奈和老挝总理宋赛·西潘敦出席会晤。

会见中，三国领导人讨论当前世界和地区形势，互相同胞各自党情、国情，评估过去一年的合作成果，并提出了今后一个时期三党、各国合作方向。

三国领导人对三党三国取得的伟大成就，特别是国防安全得到保障、经济保持积极增长势头、人民生活稳定并不断改善等表示祝贺。三方强调三国之间紧密、密切且具有战略意义的关系，同时强调了一国的稳定、安全与发展也是其余两国的稳定、安全与发展，三党三国始终将越柬老三党三国和三国人民传统友谊放在第一位等的一贯政策。

三国领导人一致认为，三国合作关系取得许多重大成果并日益巩固和发展，其中政治关系继续成为基础，三党关系对三国关系发挥着引领作用；防务安全合作有效推进；经贸、投资、文化、教育、科技等领域的合作呈现积极转变。

在当前国际和地区形势复杂多变、难以预测的背景下，三方同意进一步推进三党、三国关系深入、全面发展，增进政治互信和高层领导人关系；承诺维护和发扬三国团结传统，认为这是确保各自和平、安全和发展环境的无价之宝和客观必然规律；同意保持并进一步加强宣传教育工作，使三国一代又一代人民，特别是年轻一代清楚地理解并永远铭记这一团结传统。

三方还同意加强防务安全合作，确保有效应对传统和非传统安全挑战；加强信息交流，磋商，密切配合，相互支持，维护彼此正当利益，携手应对共同挑战。

三国领导人强调，要继续在经济合作方面创造突破口，大力促进三个经济体尤其是交通、贸易、旅游等领域的互联互通；在发挥三国潜力和优势的基础上促进文化、教育和科技的合作。

三国领导人一致同意发挥现有合作机制的效果，继续加强交流与合作，探索合作新途径，不断提高合作质量和效果，为三国和三国人民的共同利益作出贡献，致力于世界和地区和平、稳定、合作与发展。

值此2025年越南南方解放和国家统一50周年、越南国庆80周年和胡志明主席诞辰135周年之际，洪森和通伦向苏林和越南党、国家领导人以及全体越南人民致以热烈祝贺。（完）