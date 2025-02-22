越老柬三国总理召开会议，贯彻落实三党最高领导人会晤结论

2月22日下午，越南政府总理范明政、柬埔寨首相洪玛奈和老挝总理宋赛·西潘敦在胡志明市召开会议，贯彻落实当天早些时候三党最高领导人会晤结束时达成的结论内容。

范明政在会上回顾了近期越南与老挝、越南与柬埔寨以及越老柬三国领导人会晤以及三国高层领导互访的成果；三方一致认为，截至目前，各项任务基本完成。

三国总理表示，三国合作一直得到三国高层领导、各部委、行业和地方的重视和推动，并取得积极进展，为巩固和促进三国合作作出了切实贡献。

三国总理一致同意继续加强三国在保障国家安全、建设和发展国家方面的合作与协调；保持高层定期会晤和各渠道接触，扩大两国各地方特别是边境省区合作和民间交流；有效落实合作机制和协议，加强各部门间信息互换、意见交流与合作。

三方就加强国防安全合作，密切配合保护边境安全，打击毒品、贩卖人口、洗钱等跨国犯罪；坚持不允许任何人或势力利用一国领土危害另一国安全的原则，携手建设和平、友好、稳定、发展的边界线达成一致。

三国总理一致同意继续多措并举进一步促进与鼓励贸易投资合作，其中着力发展边境贸易，开发三国陆地边境口岸系统，加强三国交通基础设施和经济互联互通。

三国总理同意成立文化旅游部长合作机制，制定三国旅游合作计划，开展“一个旅程、三个目的地”模式。三国领导人还就共同关心的地区问题交换看法，同意努力维持东盟在地区事务中的团结及其共同立场和核心作用；促进湄公河次区域合作等。（完）