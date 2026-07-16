越老构建稳定、合作与发展的边界线

落实边境地区地方间外交活动计划，7月14日下午，越南奠边省那创（Na Sang）、芒查（Mường Chà）和西巴平（Si Pa Phìn）三乡领导与老挝丰沙里省芒买县（Mường Mày）代表团举行工作座谈。此举旨在为双方地方政府在国家管理、经济社会发展以及保障边境地区国防安全等领域进行信息交流及经验分享创造良好机会。



座谈会上，双方简要介绍了各自地方的发展情况，分享了构建政治体系和提高国家管理效能的经验。同时，与会代表深入探讨了多项符合山区和高原地区条件的经济发展方案。



在此活动框架内，芒买县代表团实地考察了当地的经济发展模式，包括芒查乡那事村（Nà Sự）的社区旅游景点和那廊乡的菠萝种植模式。借此，双方进行了发展社区旅游、挖掘餐饮价值、推广手工艺产品等方面的经验交流，并将其与保护和弘扬边境地区各族同胞的传统文化特色相结合。此前，代表团还造访了西巴平九年一贯制寄宿制中小学并就教育工作进行经验交流。

本着团结与友谊的精神，双方一致同意继续维持经常性的信息交流活动；加强在资源管理、森林保护和防灾减灾方面的合作。双方一致同意加大配合力度以保障边境地区的政治安全和安全秩序；动员边境地区民众严格遵守各自国家法律及边界管理与保护的相关规定。同时，双方将主动配合防范和打击各类跨界犯罪，加强对年轻一代关于越老特殊团结传统的教育力度，为构建和平、友好、稳定与共同发展的边界线做出贡献。（完）