越老携手迈进发展新阶段

越南驻俄罗斯联邦大使邓明魁表示，11月27日，老挝国庆50周年暨凯山·丰威汉主席诞辰105周年纪念典礼在首都河内隆重举行。越南党和国家的多位高级领导一同出席活动。



在发展历程中，越老始终并肩前行，共同厚植由胡志明主席和凯山·丰威汉主席打下基础的友谊之树，构筑起当今的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。



2025年，越老两国共同迎来许多重大纪念日，即越南国庆80周年与老挝国庆50周年，胡志明主席诞辰135周年与凯山·丰威汉主席诞辰105周年。



更为特别的是，两党、两国都在为各自国家最重要政治活动做好准备，即越共第十四次全国代表大会将和老挝人民革命党第十二次全国代表大会。值此机会，邓明魁强调，越南和老挝正站在新发展阶段的门槛上，其中两党、两国、两个民族正以矢志不渝的决心携手共进，进一步巩固经受时间考验的友谊，拓展合作，为实现共同繁荣以及维护地区和世界的和平、稳定和发展做出贡献。



老挝驻俄大使西潘敦·奥伊布阿布迪（Siphandone Oybuabuddy）强调，老越关系是一份“无价之宝”，需要得以传承和发展。会见中，双方还就两国大使馆未来合作计划和活动方案进行讨论，以进一步加强越老兄弟情谊等。（完）



