越老推动实现“战略对接”内涵

应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将率领越南高级代表团于4月9日对老挝进行正式访问。访问前夕，越通社驻万象记者就此次访问的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。



阮明心大使指出，陈锦秀同志此访是在两党、两国和两国人民刚刚成功举办各自全国代表大会、国会和各级人民议会代表选举（2026-2031年任期）等具有历史意义的重要事件之后，以及两党总书记成功互访之后进行的，开启了具有重要战略目标与方向的新发展阶段。这也是越共十四大后以及双方健全党和国家高层领导之后的首次访老。因此，此访具有深刻的政治意义，体现了越老特殊团结关系的继承与持续发展。



首先，此访继续有力肯定了越老两党、两国和两国人民之间的特殊政治互信；体现了越南党和国家一贯将对老关系视为首要战略优先的外交路线和主张。在地区和世界形势快速复杂演变的背景下，此次访问肯定了越老关系的重要性与战略意义，需要继续巩固和培育，推动其在所有领域日益走向深入、务实和有效。



此访继续有力肯定了越老两党、两国和两国人民之间的特殊政治互信；体现了越南党和国家一贯将对老关系视为首要战略优先的外交路线和主张。



第二，此访是主要领导人重要的对外活动之一，有助于深化两党合作关系，特别是在党建、政治体系建设、国防安全保障以及扩大国际一体化等方面。



第三，通过访问期间的各场会谈与会见，双方将讨论并一致同意推动全面合作的方向，并深化越老关系中的“战略对接”内涵。当前阶段的重要新要求是将“战略对接”内涵从政治认识具体化为有重点、有核心、有路线图和具体部署机制的合作计划，从而创造新突破，在双边合作中产生实质性转变。其中，重点是大力推动经济、贸易和投资合作，特别是两国经济体在体制、交通基础设施、能源等方面的互联互通；分享经济社会发展经验，保障宏观经济稳定，建设与深广国际一体化相结合的独立自主经济；创造实质性转变，逐步使经济合作发展与两国特殊的政治关系相称。



第四，此访正值老挝传统新年（Boun Pi-may）前夕，不仅具有深刻的政治意义，也是增进两党两国高层领导人之间感情、亲密同志加兄弟关系的机会。这是越老两国人民如亲兄弟般紧密相连、并肩同行、同甘共苦、始终如一、坚贞不渝关系的生动体现。



第五，此访也是推动文化、教育和民间交流的机会。特别需要重视向两国年轻一代教育越老关系的历史价值和战略意义，视之为确保两国特殊关系未来继承和可持续发展的关键因素。



为实现“战略对接”内涵，继续发展符合当今世界和地区快速复杂变化的“越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系，阮明心认为，两国需要集中同步、有效部署以下几大方向：



第一，进一步巩固、增强最高水平的政治互信，加强理论与实践交流、信息互通，分享党建和政治体系建设经验，同时协调部署在经济社会发展、宏观经济稳定、国际一体化以及各自党代会提出的新问题方面的突破性倡议。



第二，在经济合作方面，双方需要集中创造强劲、具有战略突破性的转变，推动经济、贸易、投资和基础设施发展合作，使该领域成为战略对接的支柱，与越老特殊关系的地位相称。重点是加强两国经济体在体制、交通基础设施、能源、物流、电信、旅游等方面的互联互通。



第三，国防安全被视为两国合作的支柱，有助于维护各自国家的政治稳定、秩序安全和社会安宁。双方需要继续加强国防部和公安部之间年度合作议定书和计划的紧密配合与协调；协调管理和保护和平、稳定、友好的边境；打击各类跨国犯罪和非传统安全挑战，从而为各自国家的和平、稳定环境和可持续发展奠定坚实基础。



第四，加强干部培训与培养；推动民间交流、传统教育，从而在人民群众特别是年轻一代中维护和传播越老特殊关系始终如一、坚贞不渝的特别价值，确保两国关系代代相传、持续稳定。



第五，需要提升在地区和国际论坛，特别是东盟框架和湄公河次区域合作机制中的协调效率。两国继续在战略问题上相互支持、密切配合，不仅有助于提升各自国家的地位和作用，也为维护地区和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

可以肯定，补充并有效落实“战略对接”内涵将为越老关系在新发展阶段创造更强劲、更实质的新动力。这不仅是源自两国利益的客观要求，也是对世界上罕见的特殊团结传统的继承，这一关系是几代先辈用汗水和鲜血铸就的。

凭借这一坚实基础，以及两党两国领导人的高度政治决心和两国人民的同心协力，我们完全相信越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系将继续迈向新高度，日益走向深入、务实和可持续，为各自国家的建设与保卫事业，以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出切实贡献。（完）