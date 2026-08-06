越老推动国防领域全面合作

老挝国防部长坎良·奥萨宋大将强调，此访具有重要意义，有助于巩固和培育老越两党、两国、两军和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系。

阮仲义大将强调，在任何情况下，越

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始终高度重视、珍视并不断发展越老忠贞不渝的特殊关系；两国将关系提升为伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系，开辟了越老特殊关系新篇章。

老挝国防部长认为，面对国际和地区局势的复杂演变，双方需继续团结一心、密切配合，加强对干部战士特别是年轻一代的政治教育与宣传，使其深刻理解越老伟大友谊与特殊团结关系的历史、意义及价值。

此前，老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘（Vongsone Inpanphim）上将为越

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人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式，随后与阮仲义大将及越

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人民军政治干部代表团举行会谈。

会谈中，老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘对阮仲义大将一行此次访老表示高兴，并强调此访有助于巩固两国总政治局之间的合作关系。

阮仲义大将强调，过去一段时间，越老防务合作日益加深，继续成为双边国防关系中最宝贵的支柱之一。

会谈中，双方就国际和地区局势交换了意见。关于东海问题，阮仲义大将强调，越

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希望维持和平与稳定，确保海上安全以及航行和飞越自由；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上，通过和平方式解决一切争端；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并尽早制定符合国际法、具实质性与有效性的“东海行为准则”（COC）。

旺松·因潘潘上将强调，过去一段时间两军总政治局的合作成果，为巩固和建设老挝人民军与越

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人民军作出了贡献，并有助于培育两党、两国和两军关系。

此前，阮仲义大将一行前往首都万象英雄烈士纪念碑上香和惊险花圈。（完）