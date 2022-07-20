越老建交60周年：老挝舆论高度评价阮富仲关于两国关系的讲话

老挝人民革命党中央对外联络部部长通沙万·丰威汉（Thongsavanh Phomvihane）接受越通社驻老挝记者采访时表示，他高度评价阮富仲在纪念活动上发表的具有深刻意义的讲话。特别是，阮富仲在讲话中强调，两国团结一致的传统均源于印度支那共产党以及两国携手并肩打击共同敌人的历史阶段。他指出，尽管国际形势依然错综复杂，两国仍须维护由两国各革命家、干部战士、党员、人民付出血汗建成并且现已成为两国无价财产的特殊关系。



老挝《人民报》(Pasaxon)总编辑万赛·塔维扬（Vanxay Tavinyan）听完阮富仲的讲话之后表示，阮富仲在讲话中评价称，越南共产党、国家和人民始终对老挝改革事业给予全面支持，同时重视并将两党、两国特殊关系置于头等优先地位。另一方面，阮富仲也希望不断增强与老挝党、国家和人民的政治信任，促进国防安全合作，加强各经济园区之间的互联互通，提高教育培训合作质效，共建独立、自主、深度融入国际社会的经济体，共同努力将越老特殊关系的潜力充分挖掘出来等。



老越友好协会副主席兼秘书长赛孔•赛纳辛(Saykhong Saynasine)说，他个人乃至老挝人民认为， 阮富仲的讲话中已评价，不管形势多么艰难，世界已发生了巨大变化，但老挝和越南之间的团结比以往更坚固并成为两国伟大关系的无价之宝。 尤其是在当前形势下，我们更要在自主、独立和扩大合作基础上相亲相爱、同舟共济、共克时艰、共建经济。



老挝社会科学信息研究院院长邦曾·苏克萨瓦德 (BounthengSouksavatd) 博士表示，阮富仲的讲话聚焦两国革命时期的重要事件，特别是侧重于越老特殊关系。阮富仲高度评价并推崇两党、两国政府和人民之间的特殊团结、始终如一关系。通过阮富仲的讲话，他还意识到维护越老特殊团结对当今和未来的重要性等。（完）