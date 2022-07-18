越老建交60周年：两国高层领导人互致贺电

越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠向老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里、政府总理潘甘·维帕万和国会主席赛宋蓬·丰威汉致贺电和送花篮。



越南领导人在贺电中表示，在越南和老挝两个民族的悠久历史中，特别是两国正式建交60年来，由伟大的胡志明主席和凯山·丰威汉主席、苏发努冯主席亲手缔造，由两国历届领导人和人民精心培育的特殊友谊团结经历了多年艰苦卓绝斗争的考验和锻造，不断得到巩固与发展并成为两党两国和两国人民共同的宝贵财富产，也是各自国家革命事业成功的决定性因素。



越南领导人强调，在世界和地区形势复杂多变的背景下，越南党、国家、政府、国会和人民始终坚持维护、培育和巩固越南与老挝的特殊关系。两国将在《越老友好合作条约》的基础上，进一步努力深化双边合作，为推动两国革新事业和经济社会发展作出贡献，同时为维护东盟共同体以乃至本地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



老挝领导人在给越南领导人的贺电中表示，两国建交60年来，伟大友谊、特殊团结与全面合作关系在许多方面不断得到加强并取得了许多重要成就。老挝和越南两国从中央到地方各级在所有领域保持密切协调，不断提升两国在地区和国际舞台上的地位。



老方对越南共产党、国家、政府和越南人民为老挝革命事业所给予的宝贵、及时和有效的帮助与支持表示诚挚的感谢，同时强调，老挝将继续与越南一道保护、培育和促进两党、两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结与全面合作关系发展，使其世代相传、万古长青。



值此机会，越共中央对外部部长黎怀忠和越南各部门、地方领导也与老方互致贺电。（完）