越老国会分享政策制定和实施经验

阮德海在座谈会上发表讲话时强调，越南国会将与老挝国会更加密切配合，继承合作成果，积累经验教训，为巩固和发展越老两党两国和两国人民之间的特殊团结友谊、互相信任、全面合作关系作出积极贡献。

宋玛·奔舍那代表老挝国会代表团对越南国庆79周年（1945年9月2日~2024年9月2日）表示祝贺，同时表示老挝国会代表团此次访问的目的是学习借鉴越南国会吸引外资、制定社会信用政策，特别是合作社发展和制定《合作社法》等的经验。

越南国会经济委员会副主任阮廷越在座谈会上表示，越南在吸引外资35年来取得了巨大成就，为国家发展做出了积极贡献。1988~1990年间，越南吸引了211个外国直接投资项目，注册资本总额超过16亿美元。 截至2023年底，累计外商直接投资项目39151个，注册资本总额超过4700亿美元。可以说，外商投资部门快速有效发展，成为了越南经济的重要组成部分，为国家经济社会发展做出了积极贡献。

越南合作社联盟主席高氏秋云表示，截至2024年6月，越南全国合作社有32688家，其中农业合作社21991家。农业合作社经营资本总额达14.96万亿越盾（折合人民币42.7亿元）；合作社成员和雇员的平均收入达每人每月420万越盾。

高氏秋云建议，继续完善与绿色经济、循环经济、知识经济发展相结合的农业合作社发展政策和法律体系。同时，要对投资绿色、清洁、环保技术的合作社出台税收和信贷优惠政策；制定对应用绿色经济、循环经济生产模式的农业合作社的具体扶持政策。

此次座谈会分为“发展集体经济和吸引外商直接投资”和“社会政策信贷在落实2021-2030年少数民族地区和山区经济社会发展国家目标计划中的作用”两场讨论。（完）