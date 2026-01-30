越老协调推进和平、友好、合作与发展边界线建设

会上，双方就2026-2028年阶段越老共建和平、友好、合作与发展边界线的协调方向和任务达成共识。其中包括，继续加强广泛宣传教育，以提高两国各阶层人民，特别是青少年、学生对越老两个民族之间美好、纯洁、忠贞、典范的传统关系历史的认识，有助于培育其在维护和发扬这一特殊关系的自豪感和责任感。



拥有共同边界线的越方9个省市和老方10省的阵线委员会将继续加强协调，推动各项爱国竞赛运动，动员人民发挥当家作主精神，积极参与经济发展，提高物质和精神生活水平，稳定生活，实现可持续减贫。



2026年越老共建和平、友好、合作与发展边界线国际会议在乂安省举行。图自越通社

与此同时，双方边境地区加强民间交流，有效发挥边防哨所之间、边境村寨、乡坊之间的缔结计划，从而巩固双方团结、密切合作，相互支持，共促发展。双方继续动员、鼓励并为越老两国企业及企业家在口岸、通道和边境地区投资发展基础设施、经济区、商业中心和社会经济发展工程项目牵线搭桥。



会议还一致同意，大力发展和推广旅游产品，有效开发两国边境地区的旅游线路；加强协调，掌握情况，汇总两国人民的正当意见和愿望，及时向职能部门反映，为建设和平、友好、稳定并全面合作发展的越老边界线作出贡献。



越南祖国阵线中央委员会副主席黄功水在会议上发表讲话时强调，建设和平、稳定的越老边界线不仅对国防安全至关重要，而且也为边境地区社会经济可持续发展和提升当地群众生活水平奠定基础。



今后，两国祖国阵线将集中开展全面合作的方向，重点加大宣传力度，加强政治协调和民间交往，扩大边境地区地方祖国阵线之间的合作。（完）