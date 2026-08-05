越老加强理论与政治合作

段明训在会上发表讲话时强调，两党理论合作是共同研究规律性问题、总结革新实践的过程，从而夯实越老关系的政治与思想基础。

他建议双方中央理论委员会加强对共同关注的战略性问题开展协同研究，推动理论研究与实践总结、政策咨询有机结合，同时搭建合作网络，促进青年理论干部队伍之间的沟通联系，并出版双语版研究成果。

吉乔·凯坎匹吞表示，由老方主办的2026年第十三次理论研讨会主题已确定为“加强区域与国际互联互通——老挝和越南的经验”，预计于2026年底举行。届时，老挝人民革命党中央理论委员会将与越南共产党中央理论委员会签署2026—2030年合作谅解备忘录。

由段明训率领的胡志明国家政治学院代表团与老挝人民革命党中央书记处书记、国家政治行政学院院长阿努帕率领的代表团举行会谈。图自越通社

同日下午，由段明训率领的胡志明国家政治学院代表团与老挝人民革命党中央书记处书记、国家政治行政学院院长阿努帕（Anouphab Tounalom）率领的代表团举行会谈，就今后合作方向达成一致。

段明训在会谈中指出，今后双方应着力提升两院合作质量，提高干部培训实效，保持并扩大各层级互访机制，加强地方政治学校间的合作；继续推进科研协作，为两党总结革新40周年提供理论支撑，制定凯山·丰威汉主席思想教材研究与编写项目，保持四方科学研讨机制，并配合实施占巴塞省分院项目。

阿努帕对国家政治行政学院占巴塞省分院建设项目施工进展表示赞赏，并强调，这是具有长期战略意义的重点工程，也是越老特殊团结关系的生动象征。

上述活动体现了双方加强理论研究合作与干部培训的决心，为不断巩固越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系作出积极贡献。（完）