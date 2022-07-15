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越老关系60周年：把胡主席的诗词谱成歌曲的老挝音乐家
谈及在越南留学期间的最深印象，杜昂米赛·利卡亚分享说，当时越南人民的生活仍然非常艰辛和贫困，但他们随时乐意助人，把最好的给老挝学生。他坦言：“我在越南有很多结拜兄弟姐妹，我自己一直将越南视为我的第二故乡。因为虽然我出生在老挝，但我长大和学习的地方是越南，越南人民抚养和保护了我。”
杜昂米赛·利卡亚一直对胡伯伯情有独钟。他表示，之所以写这么多有关胡志明主席的歌曲，是因为胡志明主席是一个德高望重的人，他老人家一生为国为民，不顾自己。胡志明主席同时对老越两国关系有着战略眼光，始终把帮助老挝视为“帮助越南自己”。
杜昂米赛·利卡亚用了 44 年的时间来完成把胡主席的诗词谱成歌曲的交响曲《红河 - 湄公河》。除了《红河-湄公河》之外，迄今为止，杜昂米赛·利卡亚已经创作了近10首有关胡志明主席和老越关系的歌曲，如：交响曲《胡志明—永远照耀的太阳》、 《红莲》、 《一生铭记胡志明主席》、《我们的胡伯伯》等歌曲。
时至今日，76岁高龄的杜昂米赛·利卡依然重复道：“不继续创作胡伯伯和老越两国的特殊关系的作品会感到很内疚”，“我还是会创作，我能创作多久就尽力而为！”。对他来说，创作不仅是一种激情，一种责任感，更是上一代人激励下一代人的义务。（完）