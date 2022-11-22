越老关系60周年：共建越老和平、友好、合作与发展的边界线

老挝人民革命党中央委员、建国阵线中央委员会常务副主席坎佩伊·布达维恩（Khampheuy Bouthdavieng），越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长黎进州同沙湾拿吉省委、省政府领导以及与越南10个边境省接壤的老挝10省建国阵线主席等一同出席会议。



会议听取了两国阵线组织关于第六次老越共建友好边界会议的联合公报（2017-2022年）执行情况工作报告和两国边境省的工作报告，一致认为两国阵线组织的活动为促进两国团结友谊做出贡献，同时强调由两国阵线组织共同开展的项目日益见效。



2022-2025年，两国阵线组织将有效落实宣传教育工作，让两国人民尤其是年轻一代更加了解两国的传统友谊，提高两国边民对两党两国方针政策的认识，携手共建越老和平、友谊的边界线，造福两国人民。



此外，两国边境十省将进一步促进爱国竞赛运动，增进民间交流，确保边境地区巩固安宁，维护当地民族文化特色。



双方同意鼓励并为两国企业在两国口岸经济区、贸易中心开展投资发挥桥梁作用，大力宣传两国旅游潜力，尤其是边境地区旅游潜力，为边境地区经济社会发展创造便利条件。每年定期举办边境优势产品展览会、贸易促销会，将两国优质产品送到边境地区。



双方引导边境乡村参加竞赛运动，维护边境地区治安秩序，保护环境，发展经济。加强阵线组织合作，分享阵线工作，促进优势领域合作等。



双方配合掌握情况，了解两国人民的愿望，共同建设和平、友好、全面合作、共促发展的老越边境。（完）