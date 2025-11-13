越老关系不断巩固与发展

胡德福在会上强调，越老关系是极其特殊的关系，全面发展于各个领域。经济与贸易合作取得积极进展，2025年前10个月双边贸易额达近25亿美元，比2024年增长50.4%，越南已成为老挝第三大贸易伙伴。



在会见老挝总书记、国家主席通伦时，胡德福通报了越南近期的突出情况，并汇报与沙伦塞副总理的会谈结果。双方对推动具体项目的实施若干重点内容和主要解决方案表示高度赞同。目前，双方正积极审查越老政府间委员会第47次会议的落实结果，为即将召开的第48次会议做好准备。



胡德福希望老挝高级领导继续关注并指示有关部门解决越南企业在老挝面临的困难与障碍，为越南企业投资创造更多便利条件，特别是鼓励越南大型集团赴老挝投资经营，为老挝经济社会发展作出贡献。



通伦强调，评估和审查两党、两国高级协议及第47次越老政府间委员会会议的落实情况非常切实，这是为筹备第48次会议的重要步骤。他建议双方继续发挥已取得的成果，集中推动两国经济互联互通，尤其是交通连接，为落实两党两国高层领导达成的协议、特别是战略合作项目创造有利条件，使之早日成为现实。



胡德福副总理与沙伦塞副总理。图自越通社

此前，当天下午，胡德福与沙伦塞举行会谈，双方就越老双边合作深入交换意见。胡德福介绍了越南近年来的社会经济情况，并指出两国政治关系保持密切，高层交往频繁；国防安全合作不断巩固；经济合作积极推进，多个重点项目的困难和障碍已得到有效解决；在交通联通、教育培训、文化、民间交流以及在地区和国际论坛的协调方面均取得实质性成果。同时，他还提出若干具体方案，以彻底解决现存困难，并分享越南在基础设施突破、法律完善和财政收入提升方面的经验。



沙伦塞赞同越方关于两国合作成果及推动重点项目早日完成的评估，强调将继续协调落实既定计划，确保合作项目高效运行。



两位副总理一致认为，越老经贸与投资合作持续强劲发展，成效显著；重点合作项目的许多困难已得到有效解决。此外，在交通联通、教育培训、文化与民间交流以及在地区和国际论坛的合作方面，双方也取得了切实成果。两国各部委、行业及地方，尤其是边境地区的合作日益深入，为进一步巩固和加强越老特殊团结关系作出了重要贡献。（完）