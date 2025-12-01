新闻
越老全面合作是两国人民的宝贵财富
两国在人力资源培训方面的合作成果尤为突出。多代老挝领导干部曾在越南接受过专业培训，这是两党深度互信的生动体现，也显示出越南对老挝长期发展事业给予的切实而有效的支持。
除教育培训领域外，两国各层级代表团互访频繁，有助于增进两党两国和两国人民之间的合作。越南帮助老挝援建多项重要工程项目，有力促进地方特别是困难地区的社会经济发展。
在卫生和教育领域，越南援建医院、学校，并派遣医疗专家和教师赴老挝支持专业工作。这些协助具有重要意义，有助于提升老挝医疗与教育服务质量。
拉帕宋·纳翁赛指出，最重要的是两党两国和两国人民深刻认识到维护和发展老越特殊关系的责任。这是两国老前辈精心培育的共同财富和神圣遗产，今天的世代必须继承好、守护好和发扬好。
他相信，随着老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议和即将召开的越南共产党第十四次全国代表大会决议的实施，两党将在各
领域继续密切领导和协调，使两国合作不断走深走实。
展望未来，两国将继续落实两国之间的各项协议，其中包含许多战略内容。他特别强调，两国学生互派留学，不仅提升专业水平，更是帮助年轻一代理解两国始终如一、无私奉献的罕见、特殊关系的重要桥梁。
值此机会，拉帕宋·纳翁赛向越南党、国家和人民长期以来给予老挝的深情厚谊和巨大支持表示诚挚感谢，坚信在越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的基础上，两国将继续携手战胜一切困难和挑战，实现繁荣发展，不断巩固两国兄弟般的关系。 （完）