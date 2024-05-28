越老促进科技创新合作

老挝技术与通信部代表团由老挝人民革命党中央委员、技术与通信部部长波万坎·冯达拉（Boviengkham Vongdara）率领。



关于近年来两国科技创新领域合作情况，双方高度评价两国通过各级代表团交往与接触、签署单位间合作协议、开展两国联合研究合作项目、促进各地方特别是边境地区科技创新合作等活动取得的科技创新合作成果。双方一致认为，这些合作成果为两国经济社会发展作出了积极贡献，同时进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面合作关系。



认识到新时代越老全面合作的重要性，双方同意特别重视科技创新领域合作，在各自国家科技创新发展规划下重点执行任务，使科技创新成为国家经济社会发展的关键因素和支柱。



关于2024-2026年科技创新合作方向，双方一致同意继续分享有关高新技术、高新技术园区建设、科技服务、创新创业管理、技术转让等领域的国家管理经验和技术法律框架和机制制定方法和经验。



双方还一致同意将在人工智能、物联网、大数据分析技术、云计算等4.0工业革命技术和信息技术、创业、数字化转型、遥感技术、地质矿产、农林业、医药、生物技术、农产品保鲜、清洁能源、再生能源、水利、水资源、气候变化等领域的技术研究、应用和转让加强合作。（完）

越通社