越老两国国家审计署进一步加强合作



Viengthavisone Thephachanh在会见中发表讲话时感谢越南国家审计署领导拨冗会见。他高度评价越南国家审计署对老挝国家审计署所给予的有效合作和大力支持，并表示越南国家审计署起着重要作用，其已有效帮助老挝国家审计署制定《国家审计法》和《国家审计准则》，进而为提升老挝国家审计署的法律地位和权威作出积极贡献。同时希望继续受到越南国家审计署在提高人力资源质量方面的合作与支持。（完）