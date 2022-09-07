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越老两国国家审计署进一步加强合作
会见中，吴文俊欢迎老挝国家审计署代表团在纪念越老建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年之际对越南进行访问。
吴文俊对老挝党、政府和国家审计署在过去一段时间内所取得的突出成就感到高兴。老挝国家审计署的位置和作用在老挝《宪法》和《审计法》中得以显著展现。老挝国家审计署所取得的成效为促进经济社会发展并促使老挝日益繁荣与兴盛作出了积极贡献。
吴文俊还分享了越南国家审计署近期在审计工作中的突出活动。同时，建议越老两国国家审计署通过管理领导代表团互访，协助老挝国家审计署健全体制、修改《国家审计法》和加强公共审计能力建设等各项定期合作活动着力发挥并进一步提升双边合作效率。
同时，双方继续有效落实2022年及后续几年的合作计划，把握好各自的需求与能力；推动双方在审计合作方面的《2021-2030年阶段越老合作战略协议》和《2021-2025年阶段越老双边合作协议》的实施。
吴文俊对老挝党、政府和国家审计署在过去一段时间内所取得的突出成就感到高兴。老挝国家审计署的位置和作用在老挝《宪法》和《审计法》中得以显著展现。老挝国家审计署所取得的成效为促进经济社会发展并促使老挝日益繁荣与兴盛作出了积极贡献。
吴文俊还分享了越南国家审计署近期在审计工作中的突出活动。同时，建议越老两国国家审计署通过管理领导代表团互访，协助老挝国家审计署健全体制、修改《国家审计法》和加强公共审计能力建设等各项定期合作活动着力发挥并进一步提升双边合作效率。
同时，双方继续有效落实2022年及后续几年的合作计划，把握好各自的需求与能力；推动双方在审计合作方面的《2021-2030年阶段越老合作战略协议》和《2021-2025年阶段越老双边合作协议》的实施。
Viengthavisone Thephachanh在会见中发表讲话时感谢越南国家审计署领导拨冗会见。他高度评价越南国家审计署对老挝国家审计署所给予的有效合作和大力支持，并表示越南国家审计署起着重要作用，其已有效帮助老挝国家审计署制定《国家审计法》和《国家审计准则》，进而为提升老挝国家审计署的法律地位和权威作出积极贡献。同时希望继续受到越南国家审计署在提高人力资源质量方面的合作与支持。（完）