越老两党高层会晤在河内举行 不断培育和加强越老特殊团结关系

2月26日，由越共中央总书记阮富仲与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里共同主持的越南共产党与老挝人民革命党高层会晤在首都河内举行。

这是有助于加强和深化越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的重要事件。

会晤上，阮富仲总书记和通伦·西苏里总书记互相通知两党和两国情况，其中包括党建、经济社会发展、世界局势和双方共同关心的内容，对近期两党、两国之间的合作关系做出评价，就今后两国合作关系中各大方向达成 一致。

两位领导高度评价越老之间在各领域的合作日益走向深入、务实和高效，其中政治关系继续得到加强，国防安全合作得到有效推进，经济、文化、教育、科技等领域的合作出现积极变化。

两位领导人对两国在国家建设与发展事业、在实施两党的决议中取得的全面和重要成就表示祝贺。双方强调了密切历史和互相帮助传统，强调越老关系是两个民族的宝贵财富，是客观的必要性、历史规律和两党、两国需得到发挥、世代相传的巨大力量源泉。

阮富仲总书记强调，越老关系始终在越南对外政策中起着特别重要的作用和置于优先地位；同时强调了旨在加强今后两党、两国关系的主要内容。

通伦·西苏里强调了越老关系对两国安全和发展的重要性和战略意义，致力于地区乃至世界和平、稳定和发展。

会晤上，越南政府总理范明政和老挝政府总理宋赛·西潘敦高度评价两国在经贸、投资、文化、教育、科技、国防安全等领域的合作成果，同时提出今后两国具体合作方向。

双方一致认为，在当前情况下，两党、两国应继续发挥良好传统、增进团结、保持密切配合、互相支持，继续推动政治关系走向深入，成为两党、两国关系大局的核心定向；推进国防安全和对外合作支柱，创造经济合作中的突破，在两个潜力和优势的基础上促进教育、文化、科技和民间交流的合作。注重两党各部委、政府各部门、国会各机构、阵线、团体、民间组织和两各地方之间的合作。

双方强调需发挥现有机制的效果，继续革新和提高在各领域的合作效果，同时制定适合的新机制，旨在进一步加强越老特殊团结关系，为两国人民带来切实利益，致力于地区乃至世界和平、合作与发展。（完）