越老两党中央检查委员会会谈在河内举行

6月4日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任、中央反腐败反消极工作指导委员会副主任陈锦绣在越共中央总部与由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任、中央反腐委员会主任、国家监察总署署长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathath）率领的老挝人民革命党中央检查委员会高级代表团举行会谈。

坎潘·彭玛塔对越南共产党中央检查委员会对老方代表团的周到安排和热情接待表示感谢。在概括介绍老挝经济社会发展情况时，坎潘·彭玛塔强调，近年来，尽管面临诸多困难，但在老挝党、国家和人民共同努力下，老挝在多个领域取得了许多积极成果。

关于反腐败活动检查和监察工作，坎潘·彭玛塔强调，老方将重点放在正在履行职责过程中的干部的工作情况；依法追究违法人员的责任，一旦发现违法行为，甚至在职官员也会依法严处。

陈锦绣表示，越共十三大以来，中央委员会、政治局、书记处、中央检查委员会出台了许多有关检查、监督和处分工作的重要规定和指示，不断提高反腐工作质效。

各级检查委员会按照《越南共产党章程》的规定，积极主动开展各项工作任务，重点检查党组织和党员的违法违纪行为；检查内容深入到政治思想、生活方式、道德的衰退现象以及有关公共财政、公共资产、土地、矿产资源管理使用等方面的违法违纪行为。

陈锦绣强调，越南共产党在反腐败反消极工作中坚定不移、持之以恒，以新的做事方式严惩腐败案件中的党组织和党员。

关于越南共产党中央检查委员会与老挝人民革命党中央检查委员会之间的合作关系，陈锦绣指出了所取得的成果并强调，双方取得的合作成果有助于加强中央检查委员会乃至两党两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结与全面合作关系。

今后一个时期，双方将继续落实2022~2026年两党检查委员会间合作协议的内容。

会谈在真诚、开放、充满友谊的气氛中取得了许多重要成果。双方就检查、监督、党风廉政、反腐败等方面深入交流了宝贵经验，同时商定了进一步加强两党、两国、两国人民以及两党中央检查委员会之间的伟大友谊、特殊团结与全面合作关系的方向和措施。（完）