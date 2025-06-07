越美贸易关系迈出重要一步

越美贸易关系近日迈出了重要一步，越南企业与美方签署了总金额估计高达30亿美元的20项农产品进口谅解备忘录（MoU）。上述备忘录是在越南农业与环境部代表团于6月2日至6日对美国爱荷华州、俄亥俄州、马里兰州及首都华盛顿进行工作访问期间签署的。



据越通社驻美记者报道，此次由农业与环境部部长杜德维率领的代表团包括近50家机关、农业企业和协会的代表，旨在促进越美双边贸易，并为越南加大进口美国农产品和木材的力度开辟新机遇。此外，越南代表团还致力于寻求获取先进技术的机会，以提升越南农业价值链的竞争力。



这些谅解备忘录体现了越南政府和企业界在推动对美平衡贸易方面的坚定承诺与良好意愿。企业界期望越美能够尽快达成一项贸易协议，从而降低农产品关税，巩固共同供应链，并在全面战略伙伴关系框架下，为两国共同繁荣作出贡献。



访问期间，越南农业与环境部还与美国谷物协会（USGC）签署了谅解备忘录。USGC主席薇瑞蒂·乌利巴里（Verity Ulibarri）表示，双方一直保持长期合作关系，此次签署进一步彰显USGC与越南合作的承诺，有助于促进农产品贸易便利化。



当地时间6月6日下午，越南代表团与美—东盟商务理事会（USABC）举行座谈。USABC主席兼首席执行官特德·奥修斯（Ted Osius）在会上表示支持越南农业的发展：“美国关税政策的快速变化使贸易环境充满挑战。我们欣见越南正考虑增加美国产农产品的进口，以帮助缩小对美贸易逆差。USABC及其会员企业将继续支持越南食品和农业的发展。”

对此，杜德维强调，越南政府将坚定推进体制改革，提高行政效率，升级基础设施，营造最有利的环境，鼓励包括美国企业在内的国际企业在越南进行长期有效的投资和贸易合作。



在座谈会间隙接受记者采访时，特德·奥修斯指出，此次签署的谅解备忘录不仅象征着“良好的商业行为”，也代表着“良好的政治信号”。奥修斯认为，美国农村州严重依赖出口以维持农民和当地居民的生计，因此这些协议将引起华盛顿方面的关注。在越南表现出积极合作态度、愿意解决双边贸易失衡问题的背景下，这有望推动白宫及财政部长、商务部长、美国贸易代表等高级官员更为关注越南。



杜德维强调，此次农业与环境部及越南企业代表团赴美工作访问取得了圆满成功。通过多场论坛和会晤，代表团向美国联邦政府、各州政府、企业界乃至普通民众清晰传达出越南高度重视与美国的全面战略伙伴关系，其中贸易与投资是重要支柱。越南将继续努力，将这一战略伙伴关系推向新高度。（完）