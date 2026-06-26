越美海关签署电子数据交换谅解备忘录

这是两国海关合作的新进展，有助于促进贸易便利化、加强供应链安全，并朝着平衡、可持续的贸易关系迈进。



越美经济贸易关系在两国于2023年将关系提升为全面战略伙伴关系后继续强劲发展。美国目前是越南最大的出口市场，越南是美国第七大贸易伙伴。2025年，双边贸易额达1723亿美元。2026年1月1日至6月18日，贸易总额达895.8亿美元，同比增长23.1%。



双边贸易的发展要求两国海关加强合作，既要为合法贸易流动创造便利，又要保障贸易安全并有效处理共同关心的经贸问题。



近期，两国海关通过越南政府与美国政府于2019年12月签署、2020年5月生效的《海关互助协定》（CMAA）保持了合作。在该协定基础上，双方开展了多项信息交换合作活动，以核实疑点和防止海关违法行为，开展业务合作，支持能力建设，并取得了重要成果。



为进一步落实《海关互助协定》框架下的合作内容，近期双方就越南财政部与美国国土安全部之间关于电子申报单及货物运输信息交换备忘录倡议的落实进行了磋商。

根据刚签署的谅解备忘录，双方计划实时或在尽可能短的时间内共享货物电子申报单数据，以服务于重点识别、风险管理和防范贸易欺诈、假冒商品、违禁品、原产地欺诈、逃税等海关违法行为及其他违法行为。



电子数据交换符合数字化转型趋势和世界海关组织的建议，同时有助于提高货物信息核实能力、及早发现欺诈行为、提升风险管理效率、缩短合规货物的通关时间，从而提高各国商品的竞争力。



该谅解备忘录也体现了越南与美国合作的诚意，旨在防止原产地欺诈、为逃避关税而进行的非法转运，同时提高海关管理的透明度和效率。



越南海关表示，电子数据交换机制的实施将开启越南海关与美国海关之间更深入、更实质的合作新阶段，有助于保障贸易安全，为进出口活动创造便利，推动两国之间平衡、可持续的贸易关系。（完）