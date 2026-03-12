越美推动科技合作高级别研讨会在华盛顿举行

3月11日，越南驻美国大使馆协同哥伦比亚大学韦瑟黑德东亚研究所及美国-东盟商务理事会在美国首都华盛顿联合举办了主题为"通过科技合作深化越美关系"的高级研讨会，吸引超过100名代表参加。

越南驻美国大使阮国勇在开幕致辞中表示，两国关系正步入务实深入发展阶段，其中科技发挥着核心作用。越南视美国不仅是首要贸易伙伴，更是通过科技实现经济现代化进程中的战略伙伴。越南政府正在构建开放的法律框架，优先吸引高附加值的高科技项目，致力于成为美国全球供应链中的重要一环。

研讨会强调了越美两国经济的互补性是科技合作的关键动力。美国拥有核心技术、创新和资金优势，而越南拥有年轻、活跃的STEM领域劳动力队伍。越南有潜力成为美国企业在半导体、人工智能、网络安全、云计算、机器人、航空航天及先进制造等高科技领域研发和生产的有效合作伙伴。

研讨会还注意到双向科技合作趋势，越南在无人机设备和AI软件领域的一些解决方案已开始进入美国市场，其表明越南不仅是加工制造地，更是新技术思想发源地的地位。这是越南更深地融入全球价值链的基础。

关于基础设施和金融，各方强调发展数字基础设施、绿色数据中心及能源改革，以保障战略性科技产业的供应。美国国际发展金融公司（DFC）、美国进出口银行（EXIM）及美国贸易发展署（USTDA）等机构承诺为越南的战略性基础设施项目提供金融支持。

会上各讨论环节还建议越南政府继续改革法规，鼓励私营部门参与，并加强人力资源培训，以维持两国间的科技合作势头。（完）