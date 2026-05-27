越美在互信和友谊基础上促进合作

5月26日下午，越南政府副总理兼国防部部长潘文江在政府驻地会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。



会见时，潘文江强调，越南与美国在各领域的双边合作关系取得了十分良好的进展。



在议会合作方面，双方定期开展各级代表团互访、各专业委员会间的接触，分享立法、监督和政策制定的经验，有助于增进双方相互了解与政治互信，为落实越美双边合作协议创建良好的法律基础。除了在经济、贸易与投资等领域取得良好的合作成果外，美方还积极协助越南开展战争重建工作，实施二恶英污染清除项目和帮助贫困者以及残疾人等。



越南政府副总理兼国防部部长潘文江会见美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自baochinhphu.vn

潘文江希望美国国会议员继续发挥务实的友谊桥梁作用，助力推动两国在各领域的合作关系，其中包括经济、贸易、教育培训、国防技术与工业、飞行员培训以及为越南军人进行英语培训等领域的合作。



美国国会议员代表表示，此次访越目的在于传递出为培育美越两国及两个民族之间的友谊与合作关系做出贡献的信息，并强调，将继续努力为促进两国双边合作关系做出更务实、更高效的贡献。



会见中，潘文江同美国国会议员还就双方共同关心的国际和地区问题以及国防安全相关内容领域交换了意见。（完）