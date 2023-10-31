越美商界经济合作空间广阔

10月31日上午，越南工商联合会（VCCI）与越南美国商会（AmCham）协调，在河内举行第六次越南-美国工商峰会，旨在促进越美两国之间的贸易往来和工商关系。

越南政府副总理陈流光出席峰会并发表讲话指出，越美关系提升为全面战略伙伴关系后，越南和美国之间经贸投资合作的潜力和机遇巨大，同时被确定为推动双边关系的主要动力和永恒引擎。

陈流光副总理高度评价为在越南经营的外国企业，特别是美国企业创造有利条件的新举措和新想法。越南政府承诺继续举行政府与美国企业之间的对话，使双方能够进行更广泛、更深入的交流，从而促进目前进展顺利的越美良好关系。

越南美国商会首席执行官约翰·洛克霍尔德（John Rockhold）先生表示，近期两国关系升级为全面战略伙伴关系已经充分表明，现在是双方合作，改善政策结构和经济环境，吸引新的投资者或结合现有投资者和企业共同发展的重要时刻和绝佳机遇。

越南美国商会首席执行官约翰·洛克霍尔德先生还强调，本次峰会提到的关键领域的进展将改善商业条件，加强私营部门的作用，确保社会经济发展并促进越南的繁荣。

美国商会东南亚事务执行董事约翰•戈耶尔（John Goyer）先生表示，当前，越南与美国的经济关系出现前所未有的发展势头。两国工商界有责任利用这一势头，将双向贸易和投资合作关系推上新的水平，同时与两国政府密切合作，克服现有的挑战和障碍。

目前，美国是越南第二大贸易伙伴、最大出口市场和主要投资者之一。越南也已成为美国十大贸易伙伴之一，两国经济关系有望继续快速发展。越南是美国全球商品供应链的重要一环。

2023年第六次越南-美国工商峰会重点讨论越南的优先目标，如消除资源调动、生产和经营方面的障碍；满足能源发展需要，促进清洁能源和可再生能源转型；充分发挥数字经济潜力；从前沿市场升级到新兴市场等等。

同日上午，越南政府副总理陈流光会见了爱依斯电力（AES）、苹果（Apple）、英特尔（Intel）、万事达卡（Mastercard）、科尔伯格克拉维斯（KKR）、摩根（J.P. Morgan）和亚洲集团顾问（Asia Group Advisor）等美国多家企业领导和代表。

会上，美国企业界对越南政府和越南各部委、地方与企业界对话的开放态度表示赞赏；申明按照承诺继续对越南进行长期投资；希望越南政府继续为高科技领域人员来越南工作创造有利条件，并考虑修改和补充进口二手高科技生产线的规定。

陈流光副总理高度评价美国企业界对越南的贡献，强调越南随时欢迎美国企业来越南投资兴业；愿意与美国企业界举行对话，倾听企业家的意见，推动双方务实有效合作。对于美国企业代表所提出的建议，陈流光副总理明确指出将责成有关部门认真考虑。（完）