越美商业峰会：互利贸易关系的新发展纪元

越南政府副总理裴青山在会上发言时强调，越南始终重视推动越美平等互利的经贸合作关系向前发展。在这个充满不确定性的世界中，唯有信任才能促成合作，唯有合作才能带来繁荣，而唯有繁荣才能构建可持续的未来。



裴青山同时介绍了越南经济社会发展情况。他指出，尽管受到复杂动荡的世界局势影响，越南依然保持了和平、稳定的环境，并成为本地区的增长亮点，预计2025年国内生产总值（GDP）增长率将超过8%。



谈及越美合作关系时，裴青山指出，2025年标志着越美建交30周年。在这段不懈努力的历程中，越美关系已从对立走向合作。裴青山同时用“战略互信、全面合作、共同发展、负责任的伙伴与共创未来” 五个关键词组来概括越美关系。



裴青山认为，两国关系已经超越传统双边范畴，在各个领域实现了全面发展。在贸易方面，美国是越南商品出口额突破1000亿美元的首个市场，目前也是越南最大贸易伙伴之一。在投资方面，美国的大多数大型集团均已在越南开展投资活动并取得实效。裴青山相信，今后美国对越投资必将实现强劲增长。



裴青山指出，当前两国的合作关系是“共同发展互利双赢”关系。他强调，越南与美国的关系不是 “给予和获取”、“得与失”的，而是共同创造、共同发展、互利共赢的关系。双方各自拥有能够互补、相互支持的发展优势。美国的优势在于科技、资金与管理经验；而越南则拥有庞大的市场、年轻且高素质的劳动力以及在区域内具有重要地缘经济战略位置等优势。



美国驻越南大使马克·纳珀发表讲话。图自越通社

在深度融入、智能科技与创新创意的新纪元里，越美全面战略伙伴关系已将数字、科技、创新创造合作作为优先支柱之一。这正是推动两国在数字纪元里携手共建绿色、可持续未来的突破性基础。



裴青山在会上就深化两国企业合作提出了五项重要方向，从而造福两国人民，巩固越美全面战略伙伴关系。



具体的是，两国企业加强半导体、高科技、清洁能源与绿色增长等领域的合作；同时在战略供应链领域开展务实合作，共同打造灵活、多样、可持续的供应链体系，推动智能物流区域互联互通，以降低运输成本。



与此同时，加强创新与数字化转型合作，推动数字贸易、数字服务和跨境电子支付的发展；在人工智能（AI）、网络安全与云计算等领域上开展务实合作。此外，越南企业与美国制药和生物技术集团合作，发展数字医疗生态系统并提升公共健康水平。同时，提升教育培训与技术转让合作层次和水平等。



美国国务院助理国务卿迈克尔·G·德松布雷（Michael G. DeSombre）强调，越南在吸引外资方面具有巨大潜力。美国企业愿意继续发挥领头作用，成为越南企业的重要投资者和合作伙伴。他同时指出，越南通过多样化与合作保障全球经济安全及供应链可持续性方面发挥战略性作用。



越南工商联合会主席胡士雄表示，越南工商联合会将继续与河内美国商会及美国商会携手合作，发挥政府与两国企业届之间的可靠桥梁作用，推动新的合作倡议，支持美国企业与越南合作伙伴建立更深入的联系，致力于打造一个透明、稳定且具有高度社会责任的营商投资生态系统。（完）

