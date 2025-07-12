越美关系正常化30年：合作解决战争遗留问题成为亮点

在纪念越战结束50周年研讨会上，前美国参议员帕特里克·莱希（Patrick Leahy）在一段视频中表示，橙剂污染、未爆弹药、身体与认知重度残疾人以及数十万名战争失踪者，仍是战争最严重的遗留问题。他表示，三十多年来，美国各机构和体制一直与越南共同努力，重建互信，使昔日敌人转变为合作伙伴。



越南仍面临严重的未爆弹药污染，尤其是美国战争时期使用的集束炸弹。据美国国务院的数据，截至2025年1月，美国是越南排雷工作最大的单一出资国，自1993年起提供超过2.5亿美元援助。双方于2013年签署谅解备忘录，并在2023年通过行动计划进一步强化合作。自1994年以来，美国的支持不仅显著减少中部地区的未爆炸物污染面积，还提高了社区对风险的认知，改善了民众生计与安全。



此外，自1991年起，美国通过USAID向受橙剂和未爆弹药影响地区的残疾人提供超过1.55亿美元的支持。2011年至2017年，越美双方成功实施岘港机场二恶英污染清除项目，美国提供资金1.1亿美元。目前，双方正在推进更大规模的边和机场环境治理项目，为期十年（2019–2029），总预算达4.5亿美元。



位于广治省向化县向冯乡葛（Cợp）村的美国在越战争失踪军人遗骸搜寻现场。图自越通社

越美关系研究专家、《从敌人到伙伴：越南、美国与橙剂》一书合著者查尔斯·贝利（Charles Bailey）表示，尽管战争已过去半个世纪，其创伤性遗产依然存在，尤其是橙剂和未爆弹药问题仍需继续解决。他呼吁持续排雷、援助受害者，并推动寻找失踪军人遗骸的合作。



贝利高度评价越南政府在帮助受害者方面所做出的长期而广泛的努力，同时表示，美方通过能力建设和直接援助等项目的支持具有重要意义，有助于家庭克服困难，融入国家发展。他认为，“不让任何人掉队”正是美越两国在解决战争遗留问题合作中的核心人道信息。



贝利还建议美方应继续坚定不移地完成边和机场的二恶英污染清理，第一阶段将持续到2027年，后续仍有大量工作要完成。他强调，这项工作对美越关系具有重要意义。



纪念越美建交30周年是两国重申在人道领域合作承诺的契机，同时也是调整合作战略、推动该领域走向可持续发展的机会，使其成为两国和解与全面发展的典范。（完）