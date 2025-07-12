越美关系正常化30周年：企业联通——国家联结

早在1995年关系正常化前，美国尚未解除对越禁运时，Caterpillar Inc.和花旗集团等一些美国企业已于1993年在河内设立办事处。两国关系正常化后，大量美企纷纷进入了越南，波音公司30年来持续在越南运作，并扩大其航空航天合作。American Express、AT&T、美国银行等也纷纷跟进，涉及金融、电信、制造、能源等领域。如今，绝大多数美国知名品牌已在越南扎根，与越南企业、地方政府及部委保持紧密合作关系。



越南驻美大使阮国勇表示，私营部门在推动越美关系正常化方面发挥了四大作用。第一，美国企业的存在使正常化过程不只是政治协议，而是实实在在的现实，有助于提升越南在国际舞台上的地位，加速其融入全球经济进程。



第二，商品、服务、技术和思想的交流，促进了相互理解与信任，推动了两国利益的深度交融。私营部门合作成为双边关系稳定与安全的“压舱石”。



第三，美国公司不仅参与贸易，还助力地方发展、基础设施升级、人员培训与人道援助，切实改善了整个社区的面貌与生活。



第四，美国企业在越南成功营运也促使两国政府之间开展更深层次合作。



美国国务院副助理国务卿安德鲁·赫鲁普。图自越通社

在关于公私伙伴关系（PPP）对越美关系30年发展作用的研讨会上，阮国勇指出，越来越多的越南企业已在美投资，如：FPT集团、Sovico集团、VinFast等设立了办事处或合作项目，创造就业、对美国经济做出贡献。越南SHB银行还宣布将扩展其在美业务。他表示，越南正迈入以高新技术、创新、数字化转型和可持续增长为动力的新发展阶段，这为美企发挥优势、共享越南私营部门活力创造了良好环境。



美国国务院副助理国务卿安德鲁·赫鲁普（Andrew Herrup）表示，越美全面战略伙伴关系不仅由政府推动，还离不开两国企业界和人民的推动，这是深化民间交流、教育合作、安全巩固和经济合作的基础。他强调，经济合作是双边关系的支柱，推动创新、发展与繁荣。未来，双方在打击非法转运、加强知识产权保护、打击网络诈骗、管理商业及两用物品、吸引高质量投资、建设可靠数字网络等方面有巨大合作潜力。



赫鲁普表示，随着越南向技术驱动型数字经济转型，并加强私营部门在经济增长中的作用，美企将在越南新一轮发展中发挥关键引领作用。



他强调，如果政府和社会资本合作（Public-Private Partnership，缩写为PPP）模式设计得当，将为越南与私营部门带来“双赢”，推动公共服务改善、风险共担、融资渠道拓展、效率提升和经济增长。美国政府曾为越南制定2020年PPP法提供技术支持，并持续在该领域提供协助。这些努力将为基础设施、能源、数字化及其他多个领域创造合作机遇。（完）