越美促进稳定、可持续的经贸合作

越南工贸部2月4日表示，在第六轮对等关税贸易协定谈判框架下，越南工贸部代理部长黎孟雄2日在华盛顿与美国-东盟商务理事会（USABC）美国企业代表团举行了座谈。此次活动体现了越南在巩固和提升越美双边经贸关系的努力与决心。



建立稳定、平衡且可预测的合作关系



黎孟雄强调，美国是越南最重要的经贸伙伴之一。双边应着眼长远，这不仅仅依赖于贸易规模或投资流量，更应基于两国经济日益加深的互补性、越南在全球供应链中日益增强的作用以及两国战略利益的紧密联系。在此基础上，越南愿与美国共同建立一个稳定、平衡且可预测的合作框架，为两国企业界建立长期信心。



黎孟雄表示，越南愿意进一步扩大美国商品进口，特别是通过采购机械设备和高科技的合同。他举例说明，越捷航空公司（VietJet）和越南航空公司（Vietnam Airlines）分别签署了购买波音（Boeing）200架和50架飞机的合同，这些合作有助于推动两国贸易关系朝着平衡、互利和可持续的方向发展。



在能源领域，黎孟雄向来自石油、天然气、液化天然气（LNG）和可再生能源领域的美国企业表示，保障能源安全是越南发展进程中的优先事项。工贸部正致力于完善关于电力、天然气和可再生能源的法律体系，旨在提高透明度与稳定性，为实施具有战略意义和经济效益的大型项目创造有利条件。

在工业和航空领域，黎孟雄与美国企业代表交流时表示，越南重视并希望推动在现代工业、物流和航空对接领域的长期合作。越南选择性地吸引对基础工业、高附加值产业的投资，这些投资需与供应链发展、配套产业、技术转让和人力资源培训相结合。欢迎波音公司扩大在越的供应链，加强与本地企业的合作。



针对高科技和数字经济相关内容，黎孟雄在与美国领先科技企业的交流中强调，半导体、高科技和数字经济是越南的优先领域。



全体座谈会结束后，黎孟雄分别与苹果公司（Apple）、卓越能源（Excelerate Energy）和埃克森美孚（ExxonMobil）领导人进行了单独会晤，就高科技和能源领域的合作方向进行了更具体、深入的交流。



黎孟雄重申，越南政府视美国企业为重要、长期和可靠的合作伙伴，承诺将进一步加强政策对话，积极解决法律瓶颈，并以利益协调、共同发展的精神与企业并行。这是未来越美经贸关系继续朝着稳定、实质方向发展的重要基础。



推动越美农业合作



此前2月3日下午，黎孟雄与美国农业部副部长斯蒂芬·瓦登（Stephen Vaden）举行了工作会议。



会上，双方深入讨论了农业技术转让合作。越方高度评价美国在高科技农业发展、抗病作物品种应用、可持续水资源管理和农产品加工方面的经验与优势。

越南工贸部代理部长黎孟雄与美国农业部副部长斯蒂芬·瓦登。图自越通社

黎孟雄提议扩大专家交流、技术转让、人力资源培训等合作项目，以及开展合资项目，强调越方愿意在部分地方建立合作机制试点，作为推广的基础，为两国农民和企业带来切实利益。



关于对等关税谈判，黎孟雄指出，越美农产品贸易结构具有互补性，而非直接竞争。越南已表现出高度诚意，将大多数美国农产品的进口关税降至零，并签署了谅解备忘录，承诺在2025年至2028年期间购买价值30亿美元的美国农产品。仅2025年，越南从美国进口农产品的金额约达20亿美元。基于公平和对等互利原则，越方建议美方支持扩大享受零对等关税的越南农产品清单，为其更便利地进入美国市场创造条件。



斯蒂芬·瓦登对水果市场准入、动植物检疫以及生物技术产品注册程序等问题表示关注。高度评价越南市场的发展潜力以及双边合作前景，并表示美方计划于2026年3月和11月派两个工作组访问越南，由各州代表和大型农业企业参加，旨在促进农产品贸易和技术转让合作，特别是生物技术领域。



会议在积极合作的氛围中结束。双方同意保持技术交流，协调处理共同关心的问题，从而推动农产品贸易朝着稳定、可持续的方向发展，并为整体谈判进程的成功做出切实贡献。（完）