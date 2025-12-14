越竹航空在春节出行高峰前迎来新机，全力扩充机队规模

助力机队规模加快恢复

在春节高峰前夕接收新飞机，不仅为越竹航空及时补充了运力，更标志着该航司在回归FLC集团管理后，在恢复机队规模进程中迈出了重要一步。

为庆祝这一积极复苏，越竹航空推出针对新引进飞机执飞航班的特别优惠活动。具体而言，购买Economy Smart和Economy Saver Max舱位的乘客可享受18%的票价折扣，其余舱位可享受8%折扣。该活动适用于越竹航空所有官方售票渠道，购票时间为2025年12月14日至17日，适用航班起飞时间为2025年12月14日至30日（高峰期除外）。

图1：越竹航空的新飞机（图/奔阮）

越竹航空总经理张方成先生表示，扩大机队规模是航司拓展航线网络、增加现有航线频次以及改善整体运营效率的关键基础。随着机队实力不断增强，越竹航空将具备条件新开或恢复此前运营的多条国内及国际航线，从而更好地满足国内外旅客多样化的出行需求。

越竹航空总经理说道：“在越南航空市场日益活跃且获得大力投资的背景下，这也是越竹航空按照新导向发展的条件”。

2025 年起持续引进新飞机是越竹航空长期规划的一部分，旨在将机队规模恢复至政府批准的30架飞机。在中期阶段，越竹航空计划每年新增 8–10架飞机，为2026—2030年航线网络加速发展计划做好准备。

蓄势待发服务丙午春节

随着新飞机的及时到位，越竹航空将继续加大运力以服务丙午春节大高峰，尤其是干航线和探亲航线。越竹航空已提前在所有官方渠道发售春节机票，预计增加16%的运力供应，重点增加现有航线频次，并复航一系列备受旅客关注的航线，如胡志明市-荣市（每日1班）、胡志明市-清化（每日1班）、胡志明市-海防（每日2班）等。

越竹航空的2026年春节机票销量早期快速增长，尤其是往返胡志明市的航线组，如胡志明市-清化、胡志明市-荣市、胡志明市-海防、胡志明市-归仁等，许多航班已满座。胡志明市-岘港和胡志明市-河内等干航线也达到很高的上座率，甚至在春节最高峰日期的许多黄金时刻航班已售罄。

图2：越竹航空全面调配资源，在高峰期服务旅客。

在增加运力的同时，越竹航空也正在推进人力资源招聘与培训计划，以扩充机队。航司正加紧大规模招聘空乘人员，并预计于2025年12月底在河内和胡志明市举办招聘会。

在致力扩大规模的同时，越竹航空也设定了不断提升服务质量和保持高准点率的目标。根据越南航空局的数据，2025年11月，越竹航空继续跻身准点率最高的航空公司之列，准点率达88.8%。