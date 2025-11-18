越科两国总理夫人参观阿尔萨拉姆宫博物馆

夫人黎氏碧珍与科威特首相夫人谢赫·莫娜·阿卜杜拉·马沙里·阿勒克莱布（Sheikha Mona Abdullah Mashari Al-Kulaib）一同参观了阿尔萨拉姆宫博物馆。黎氏碧珍还会见了科威特社会事务、劳工、家庭和青年事务大臣阿姆萨勒·胡韦拉（Amthal Al-Huwaila），并访问了亚斯玛·宾特·亚齐德·安萨里亚（Asma Bint Yazid Al Ansariyah）女子小学。



在科威特的交流活动中，越南政府总理夫人黎氏碧珍表示非常高兴前往参观科威特——一个好客的国家，也是海湾地区首个于49年前与越南建立外交关系的国家。她感谢科威特方面的隆重、周到接待，并分享在科威特的深刻印象，从兼具现代与阿拉伯特色的风貌到人民的热情友好。

在象征性地保存与弘扬科威特文化的阿勒萨拉姆宫博物馆，两国总理夫人听取了详细介绍并参观了博物馆的各个展陈空间。 图自baoquocte.vn

在阿尔萨拉姆宫博物馆，黎氏碧珍夫人与科威特总理夫人谢赫·莫娜·阿卜杜拉·马沙里·阿勒克莱布听取介绍并参观各展示空间。该博物馆自2019年修复并重新开放，占地超过1.5万平方米，融合历史建筑遗产与现代技术，是科威特文化地标和民族自豪象征。



在会见科威特社会事务、劳工、家庭和青年事务大臣阿姆萨勒·胡韦拉时，双方就共同关心的问题交换意见，特别是妇女在社会生活中的作用。黎氏碧珍夫人高度评价科威特在家庭福利、儿童保护和提升妇女地位方面的政策，认为这些是该国发展值得珍视的基础，并强调越南十分尊重并愿学习这些努力。



双方一致认为，越南与科威特拥有传统友好关系、文化相近及广阔合作潜力，未来应进一步加强人文交流，尤其在文化、艺术、美食及遗产保护等领域。



在活动框架内，黎氏碧珍夫人和阿姆萨勒·胡韦拉部长参观了亚斯玛·宾特·亚齐德·安萨里亚女子小学。黎氏碧珍夫人向学校赠送具有越南文化特色的礼物，向教师和学生致以良好祝愿。（完）