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越澳建交50年来：向更高层次更高水平迈进

越通社驻澳大利亚记者报道，2023年是越南与澳大利亚建交50周年。为了纪念这一重要里程碑以及推崇两国之间不断强劲发展的战略伙伴关系，皇家墨尔本理工大学（RMIT）和各有关单位日前联合举行了特别活动，重温越澳关过去50年发展历程，同时寻找两国未来发展机遇和方向。
澳大利亚参议员、助理贸易部长蒂姆-艾尔斯（Tim Ayres）强调，越澳关系不断得到巩固和发展，两国拥有许多相同之处，特别是共同履行建设稳定和平、自强繁荣的世界的承诺，其中东南亚地区被澳大利亚政府置于优先地位上。蒂姆-艾尔斯强调，这些共同点是两国合作关系发展的“沃土”。
   
盘点两国发展历程时，越南驻澳大利亚大使阮必成指出，1980年越南刚开始开放大门欢迎各国投资者来越投资兴业时，澳大利亚是越南五大投资来源地之一。截至1990年，澳大利亚对越投资金额累计达3亿澳元（约合2亿美元），到2018年该数字增至20亿澳元。
随着时间的推移，越澳两国关系越来越亲密。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与越南国会主席王廷惠于2022年曾表示希望将两国关系升级为全面战略伙伴关系。   
 
阮必成强调，多年来越澳两国关系在经济社会生活方方面面上硕果累累。双边贸易额实现爆发式增长，2018-2022年间年均增长了20%；2022年达235亿美元，创下新纪录，使澳大利亚成为越南第七大贸易伙伴，越南也首次成为澳大利亚的第十大贸易伙伴。
   
此外，两国民间交流与合作也得到大力加强，澳大利亚也成为越南大学生的首要国外留学市场之一。22多年来，越南RMIT大学作为越南第一所也是最大的外资大学在越南实现到2023年成为中等偏高收入国家、2045年成为高收入国家目标过程中给予了越南政府切实的帮助。

阮必成表示，2023年和未来几年越南把重点放在落实和平外交政策上，将包括湄公河国家和东盟国家在内的各邻国置于优先地位，其中澳大利亚被视为越南主要合作伙伴。越南深信，两国将为维护地区和平、稳定、合作与发展做出更多贡献。越南愿成为澳大利亚更好的合作伙伴。

参会代表普遍认为，越澳正站在合作关系升级的新起点上，为巩固彼此互信，惠及两国人民，维护地区和世界稳定、和平与繁荣创造前提。（完）

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