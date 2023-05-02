越澳建交50年来：向更高层次更高水平迈进

澳大利亚参议员、助理贸易部长蒂姆-艾尔斯（Tim Ayres）强调，越澳关系不断得到巩固和发展，两国拥有许多相同之处，特别是共同履行建设稳定和平、自强繁荣的世界的承诺，其中东南亚地区被澳大利亚政府置于优先地位上。蒂姆-艾尔斯强调，这些共同点是两国合作关系发展的“沃土”。



盘点两国发展历程时，越南驻澳大利亚大使阮必成指出，1980年越南刚开始开放大门欢迎各国投资者来越投资兴业时，澳大利亚是越南五大投资来源地之一。截至1990年，澳大利亚对越投资金额累计达3亿澳元（约合2亿美元），到2018年该数字增至20亿澳元。

随着时间的推移，越澳两国关系越来越亲密。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与越南国会主席王廷惠于2022年曾表示希望将两国关系升级为全面战略伙伴关系。



阮必成强调，多年来越澳两国关系在经济社会生活方方面面上硕果累累。双边贸易额实现爆发式增长，2018-2022年间年均增长了20%；2022年达235亿美元，创下新纪录，使澳大利亚成为越南第七大贸易伙伴，越南也首次成为澳大利亚的第十大贸易伙伴。



此外，两国民间交流与合作也得到大力加强，澳大利亚也成为越南大学生的首要国外留学市场之一。22多年来，越南RMIT大学作为越南第一所也是最大的外资大学在越南实现到2023年成为中等偏高收入国家、2045年成为高收入国家目标过程中给予了越南政府切实的帮助。



阮必成表示，2023年和未来几年越南把重点放在落实和平外交政策上，将包括湄公河国家和东盟国家在内的各邻国置于优先地位，其中澳大利亚被视为越南主要合作伙伴。越南深信，两国将为维护地区和平、稳定、合作与发展做出更多贡献。越南愿成为澳大利亚更好的合作伙伴。



参会代表普遍认为，越澳正站在合作关系升级的新起点上，为巩固彼此互信，惠及两国人民，维护地区和世界稳定、和平与繁荣创造前提。（完）