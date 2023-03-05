越澳建交50周年：致力于建设全面战略伙伴关系

自1973年建立外交关系以来，澳大利亚与越南之间有着牢固而持久的关系，双方的利益广泛且不断增长。双边关系不断蓬勃发展，目前越南成为了澳大利亚最重要的双边伙伴之一。 2018年3月，两国正式将关系提升为战略伙伴关系，在双边关系史上翻开了新的一页。



越南外交部部长裴青山：“经过50年的发展，机遇与挑战并存，在地区和国际形势的不断变化中，在双边和多边层面上，越南和澳大利亚已成为彼此可信赖的合作伙伴。”



近年来，两国合作关系迅速扩大，涵盖着国防、安全、贸易、投资、教育、旅游和创新创意等多个领域。之所以取得这一发展，是因为两国高层领导人通过高层访问活动做出了坚定承诺。



“目前旅居澳大利亚越南人约有35万人，在促进两国人民之间的友谊和了解方面发挥着不可或缺的重要桥梁作用。多年来，越南人社群对澳大利亚许多领域的贡献得到了广泛认可。”越南驻澳大利亚大使阮必成强调。



澳大利亚积极为越南新冠肺炎防控工作提供支持，向越南提供了超过2640万剂新冠疫苗，成为越南的第二大疫苗捐助国，仅次于美国。



澳大利亚驻越南特命全权大使安德鲁·戈列兹诺夫斯基（Andrew Goledzinowski）在接受越通社记者采访时强调，“我可以自信地说，历史上我们两国关系从未有过像今天这样牢固和发展的时期。双边关系是在强烈互信以及在许多领域务实有效的合作基础之上建立的。”



两国已成为彼此日益重要的贸易伙伴，特别是在两国高层领导人于2018年3月将两国关系升级为“战略伙伴关系”并于2021年11月通过“增强越澳经济合作战略”之后。



值得注意的是，澳大利亚已成为越南七大贸易伙伴之一，越南也成为了澳大利亚的第十大贸易伙伴。这是两国将双边关系升级为“全面战略伙伴关系”的重要基础之一。



据专门研究越南的新南威尔士大学澳大利亚国防学院教授卡尔·塞耶（Carl Thayer） 教授的说法，两国关系基于许多不同的支柱，但贸易和投资一直是最重要的支柱之一。



据统计数据显示，2022年双边贸易规模达157亿美元，较2021年增长26.9%。其中，越南对澳大利亚的货物出口额达56亿美元，增长26.2%，并从澳大利亚进口101亿美元，增长27.3%。



此外，越南与澳大利亚同为多项经济合作协定的成员国，其中值得一提的是《全面与进步跨太平洋伙伴协定》（CPTPP），其有助于推动两国之间的贸易和投资合作关系。



不仅如此，CPTPP也是两国增加投资的助推剂。截至2021年底，澳大利亚在越南投资约550个项目，注册资本近20亿美元。此外，澳大利亚是越南第19大外国直接投资（FDI）来源国。



澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈列兹诺夫斯基表示，在越南国会主席王廷惠正式访问澳大利亚期间，两国领导人一致同意考虑将两国关系升级为全面战略伙伴关系。两国关系提升到新水平，将成为两国在气候变化、能源转型、高新技术等诸多领域合作的重要推动力。



澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈列兹诺夫斯基表示，“这是一个非常积极的信号。截至目前，只有4个国家与越南建立全面战略伙伴关系，即中国、俄罗斯、印度和最近的韩国。因此，如果澳大利亚能够成为下一个与越南建立这种关系的国家，那将求之不得。”（完）