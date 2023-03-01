新闻
越澳建交50周年：促进越南与南澳大利亚州的经贸与投资合作关系
南澳大利亚州商务与投资部部长Nick Champion在回顾两国在50年来的发展历程时表示，自1973年建立外交关系以来，越南与澳大利亚不断维持着“良好的友谊”。
此外，南澳大利亚州在两国商务与投资合作关系发展中起着重要作用。截止2022年12月，南澳大利亚从越南进口额达1.832亿澳元，同比增长29%，主要进口商品包括：虾类、意面、纸类、绝缘体和导体等。
南澳大利亚州商务与投资部部长Nick Champion还透露，自2003年以来，南澳大利亚州向越南经济投入了4700万澳元。南澳大利亚州也是众多越南大学生的理想留学目的地。
越南驻澳大利亚特命全权大使阮必成在庆典上致词时高度评价越澳两国关系在过去50年来的向好发展势头，同时对两国贸易与投资合作关系正呈现蓬勃发展之势，特别是两国正在开展澳越加强经济合作战略给予好评。
澳大利亚与越南商务理事会主席Francis Wong在接受越通社记者的采访时对越南经济尽管遭受新冠肺炎疫情影响但不断向前发展给予高度评价。同时透露，许多澳大利亚企业看好越南市场，并将越南视为东盟乃至亚洲的一个中心。（完）