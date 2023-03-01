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越澳建交50周年：促进越南与南澳大利亚州的经贸与投资合作关系

日前，澳大利亚与越南商务理事会在南澳大利亚州首府阿德莱德（Adelaide）举行了越南与澳大利亚建交50周年庆祝典礼。 越通社驻悉尼记者报道，南澳大利亚州州长Frances Adamson女士在庆典上发表讲话时强调，越澳两国战略伙伴关系不断得到巩固与发展。她高度评价两国当前的关系以及两国关系的发展前景，同时希望两国共同努力实现发展双边关系和促进两国繁荣与稳定的共同目标。

南澳大利亚州商务与投资部部长Nick Champion在回顾两国在50年来的发展历程时表示，自1973年建立外交关系以来，越南与澳大利亚不断维持着“良好的友谊”。

此外，南澳大利亚州在两国商务与投资合作关系发展中起着重要作用。截止2022年12月，南澳大利亚从越南进口额达1.832亿澳元，同比增长29%，主要进口商品包括：虾类、意面、纸类、绝缘体和导体等。

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双方代表合影。图自越南之声

在同一阶段，南澳大利亚州对越南出口额大4.285亿澳元，同比增长7%；主要出口产品包括精炼铜、麦芽、动物饲料和红酒等。

南澳大利亚州商务与投资部部长Nick Champion还透露，自2003年以来，南澳大利亚州向越南经济投入了4700万澳元。南澳大利亚州也是众多越南大学生的理想留学目的地。

越南驻澳大利亚特命全权大使阮必成在庆典上致词时高度评价越澳两国关系在过去50年来的向好发展势头，同时对两国贸易与投资合作关系正呈现蓬勃发展之势，特别是两国正在开展澳越加强经济合作战略给予好评。

澳大利亚与越南商务理事会主席Francis Wong在接受越通社记者的采访时对越南经济尽管遭受新冠肺炎疫情影响但不断向前发展给予高度评价。同时透露，许多澳大利亚企业看好越南市场，并将越南视为东盟乃至亚洲的一个中心。（完）

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