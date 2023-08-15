越澳加强纺织服装领域合作

据澳大利亚贸易投资委员会（Austrade）的统计数据显示，2022年越南是澳大利亚原棉最大出口市场（占38.8%）。预计，越南在未来几年将继续保持市场份额领先。

近年来，随着充分利用各项自贸协定带来的机遇，越南与澳大利亚之间的双边贸易额持续猛增。2022年，两国双边贸易额达157亿美元，同比增长26.9%，使澳大利亚成为越南第七大贸易伙伴。其中，越南向澳大利亚出口56亿美元，增长26.2%，并从澳大利亚进口101亿美元，增长27.3%。

据越南纺织服装集团（Vinatex）报告显示，2022年，越南纺织品服装出口445亿美元，同比增长10.5-11%，位居全球第三位，仅次于中国和孟加拉国。2023年前5月，越南纺织品服装出口额为144.2亿美元，同比下降21.42%。

然而，国内纺织服装企业的原棉进口需求日益加大，拉近原棉进口量和进口额大幅上涨。2022年，越南从11个市场（最大为美国，其次为巴西和澳大利亚）进口原棉170万吨，进口额33亿美元。

澳大利亚贸易投资委员会称，从2020-2022年，澳大利亚向越南原棉出口额从7800万澳元提升为16.9亿澳元。

澳大利亚棉花出口商协会（ACSA）代表凯恩斯（Rob Cairns）表示，澳大利亚希望深化与越南纺织服装业的关系，以满足该市场未来几年的增长需求。

越南工商部表示，纺织服装是越南拳头经济产业之一，是全国第三大出口产业。越南力争实现2023年纺织品服装出口450亿美元，到2030年达680-700亿美元的目标。（完）