越澳全面战略伙伴关系建立在相互信任基础之上

澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德表示，越澳全面战略伙伴关系正不断走深走实，建立在相互信任以及对地区稳定与繁荣的共同承诺基础之上。



在 2026 年新年即将到来之际接受越通社记者采访时，吉莉安·伯德 指出，越澳两国政府之间保持着密切合作，两国人民之间的联系也日益紧密，为双边关系持续深化奠定了坚实基础。



她表示，2025 年是越澳关系持续深化并取得诸多实质性进展的一年。全面战略伙伴关系不断得到巩固，在相互信任和共同致力于地区稳定与繁荣的基础上不断向前发展。



吉莉安·伯德强调，高层政治交往在推动双边关系发展中发挥了关键作用。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在第 47 届东盟峰会和亚太经合组织领导人会议期间会见了越南政府总理范明政，双方重申了多项共同优先事项。她认为，两国高层互访充分体现了越澳关系的深度和紧密程度。



据介绍，双方在全面战略伙伴关系六大支柱领域均取得了积极进展。在安全与国防领域，越南人民海军参加了 “卡卡杜” 联合演习，这是越南海军舰艇首次访问澳大利亚，标志着两国海上安全合作迈出重要一步。在教育领域，澳方提供了 72 项政府奖学金（AAS），并通过越澳中心实施了 3 个知识交流项目。在科学与技术领域，双方签署了具有里程碑意义的网络安全和关键技术合作谅解备忘录，为提升双方在共同安全和未来经济发展关键领域的韧性作出重要贡献。



“越澳全面战略伙伴关系正不断走深走实，建立在相互信任以及对地区稳定与繁荣的共同承诺基础之上。” 澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德





吉莉安·伯德表示，大多数合作承诺已完成或正按计划推进。这一良好势头不仅反映了两国政府之间的密切关系，也体现了两国人民之间日益深化的联系。



谈及未来合作前景时，她指出，将越澳关系提升为全面战略伙伴关系，是双方在战略互信基础上迈出的重要一步。双方一致同意在政治、国防、安全与司法，经济合作，知识与人文交流，气候、环境与能源，科学、技术、创新与数字化转型，以及地区和国际合作六大支柱领域不断拓展合作。



她表示，目前双方已建立起涵盖高层交往的全面合作框架，包括领导人定期对话和高级官员层面的持续互动。下一阶段的重要任务是将既定目标转化为切实成果，为两国人民带来实实在在的利益。



吉莉安·伯德介绍，澳大利亚将继续支持越南在经济、科学和技术领域实现突破性目标。通过《东南亚经济战略 2040》，澳方推动扩大贸易和投资，加强供应链合作，并在先进制造、清洁能源和数字服务等对越南未来增长具有关键意义的新兴领域深化合作。



她强调，教育和人力资源开发仍是双边合作的重要支柱，有助于培养具备技能和领导能力的年轻一代，推动越南经济社会发展和创新。澳大利亚各大学和研究机构正不断加强与越南伙伴的合作，加快知识交流并提升科技能力。“澳大利亚技能支持计划”（Aus4Skills）第三阶段将继续为越南学生提供奖学金，同时支持职业教育发展和领导人才培养。



吉莉安·伯德认为，越南实现经济发展目标的关键在于充分挖掘全部人力资源潜力，不分性别或民族。澳大利亚将继续与越南一道，推动女性和少数民族在领导力和创业领域的发展，促进包容、可持续的经济增长。



在能源转型与气候合作方面，她表示，澳大利亚视越南为塑造地区清洁能源未来的关键伙伴。越南在东盟电网倡议中的引领作用，以及与周边国家开展电力进出口合作，使其成为区域能源合作与转型的重要枢纽，有助于提升能源安全并加快向可再生能源转型。



澳大利亚正通过价值 690 万澳元的 “东盟—澳大利亚能源合作计划”，支持相关努力，推动可再生能源政策并助力实现 2045 年前建成东盟电网的目标。



在双边层面，澳方通过 Aus4Growth 等项目，为越南电力市场改革、电网建设和可再生能源并网提供技术援助和政策支持。



她指出，去年 11 月，澳大利亚与越南工业与贸易部联合发布《越南电力行业现状报告》，并共同举办多项会议，为推动改革、吸引私人投资创造条件。



谈及人道主义援助和防灾减灾合作时，吉莉安·伯德表示，澳大利亚始终与遭受台风和洪灾影响的越南人民站在一起。澳方提供的 380 万澳元援助已用于现金支持、卫生用品和临时避难材料，重点帮助弱势群体。



她介绍，澳大利亚在气候与灾害领域的合作重点还包括增强长期气候韧性。通过 Aus4Adaptation 计划，澳方支持越南实施《国家适应计划》，推动农业可持续发展和抗灾能力提升。澳大利亚国际农业研究中心和“湄公河三角洲稻米价值链转型项目”等合作项目，正在帮助农民应对干旱、海水入侵并发展高质量、低排放农业。



吉莉安·伯德强调，越南和澳大利亚面临严峻的气候挑战。通过深化合作，双方正携手构建面向未来的伙伴关系，增强越南的气候韧性，共同应对气候变化挑战。（完）