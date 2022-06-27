越澳中心电子门户网站问世

6月27日上午，越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜教授与正在对越南进行正式访问的澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）一同按下开通越澳中心电子门户网站按钮。



阮春胜强调，越澳中心的成立旨在落实两国政府总理于2019年9月发表的联合声明。这是越澳战略伙伴关系中的亮点，也是面向庆祝两国建交50周年的切实活动。



阮春胜相信，本着使命、愿景和富有意义的目标，越澳中心将努力成为两国优先合作计划中充满活力、创造性、实质性、具体、重点和关键的典范。同时，有助于提高越南领导干部和管理人员的能力，满足融入世界和国家发展的要求；推动两国在新形势下的密切、积极、可持续的合作关系。

澳大利亚外长黄英贤表示，越澳中心是两国相连接和未来加强更密切合作关系的象征。



黄英贤强调，越澳中心将在未来增强越南历代领导人的知识、促进合作和加强两国人民之间的联系方面发挥重要作用；希望通过越澳中心，越南可增加女性在领导工作中的参与度。

黄英贤指出，澳大利亚和越南都希望确保和平、繁荣，其中需尊重各国的主权。地区的所有争端问题需要在国际法的基础上以和平方式解决。

值此之际，阮春胜与黄英贤就今后胡志明国家政治学院与澳方伙伴的合作进行座谈。



双方一致同意，两国的战略伙伴关系日益可靠、务实和走向纵深。尽管COVID-19疫情复杂发展，越澳战略伙伴关系的主要支柱仍得到实施，取得了许多积极成果。



阮春胜强调，双方正在实施的合作项目和计划对越南意义重大。典型的是，胡志明国家政治学院与澳大利亚人权委员会的“将人权内容纳入国家教育系统的教育课程”项目；试行邀请澳大利亚专家在该学院集中式高级政治理论培训班讲授课外课题等。

此外，阮春胜建议促进和扩大在创新、能源绿化、数字化转型、应对气候变化等潜在领域的合作，以适应实际情况。（完）