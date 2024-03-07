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越澳两国总理宣布建立全面战略伙伴关系

越通社特派记者报道，3月7日上午，在正式欢迎仪式和非常成功的会谈后，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯和越南政府总理范明政共同会见记者，宣布建立越澳全面战略伙伴关系。 会谈中，双方一致认为，越南与澳大利亚在政治互信和相互尊重的基础上建立了可持续的伙伴关系；就印太地区开放、稳定、繁荣的共同愿景达成一致。

越澳关系升级为全面战略伙伴关系旨在推动两国在应对气候变化、能源转型、数字化转型、创新创意、贸易投资、农业、国防、教育培训等领域开展广泛、实质性和有效的合作。

安东尼·阿尔巴尼斯表示，双方将进一步加强贸易投资合作；对2023年双边贸易额达257亿澳元，比2020年增长75%，以及越南成为了澳大利亚的主要贸易伙伴表示高兴。

澳大利亚总理透露，澳方正在实施至2040年东南亚经济战略，其中提到了加强两国贸易合作、促进两国投资等多个领域。

双方讨论并同意加强两国教育培训、劳务和就业等领域的合作；同时，讨论了加强合作以保护和促进地区安全稳定的重要性，并就维和伙伴关系达成了协议；同意将越澳安全对话级别提升至部长级。

范明政透露，在会谈上，范明政与安东尼·阿尔巴尼斯代表两国政府公布将越澳关系提升到最高级别—全面战略伙伴关系。

范明政强调，越澳全面战略伙伴关系将有助于进一步深化两国关系，满足两国人民的共同愿望，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。

范明政将越澳关系的新框架概括为“六个更加”，即政治外交互信更高；经贸与投资合作更包容、更实质、更高效；以更大力度推动科技、创新、数字化转型和绿色转型合作发展；文化、教育培训、环保、应对气候变化合作关系更深入更全面；民间交流和代际联系更真诚更开放；国防安全方面的互相了解更深，致力于地区和世界和平、稳定、合作与发展。

范明政强调，双方还一致同意深化地区与国际合作；继续在联合国、东盟和由东盟引领的各种机制框架内保持密切协作配合并互相支持；促进和平对话，树立各国之间的信任；发挥东盟的核心作用；推进湄公河次区域各种合作机制落到实处等。

关于东海问题，双方重申了维护东海和平、稳定、航行与飞越安全和自由，在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上以和平方式解决各种争端的重要性。双方一致同意同心协力使东海成为和平、稳定、友好、合作与全面发展、惠及地区和有关各国人民的海域。

范明政相信，越澳关系被升级为全面战略伙伴关系之后将开启两国关系新篇章，双方各个领域合作内涵更丰富、更务实、更高效且更具可持续性；满足两国人民的愿望并带来切实利益，对地区与世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。

此前，范明政与安东尼·阿尔巴尼斯共同见证了两国关于教育培训、能源矿产、农林渔业、科技与创新、劳动与就业、经贸投资、金融银行、国防安全、维和、司法等领域的11项合作文件的签字仪式。（完）

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