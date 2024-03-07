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越澳两国总理宣布建立全面战略伙伴关系
越澳关系升级为全面战略伙伴关系旨在推动两国在应对气候变化、能源转型、数字化转型、创新创意、贸易投资、农业、国防、教育培训等领域开展广泛、实质性和有效的合作。
安东尼·阿尔巴尼斯表示，双方将进一步加强贸易投资合作；对2023年双边贸易额达257亿澳元，比2020年增长75%，以及越南成为了澳大利亚的主要贸易伙伴表示高兴。
澳大利亚总理透露，澳方正在实施至2040年东南亚经济战略，其中提到了加强两国贸易合作、促进两国投资等多个领域。
双方讨论并同意加强两国教育培训、劳务和就业等领域的合作；同时，讨论了加强合作以保护和促进地区安全稳定的重要性，并就维和伙伴关系达成了协议；同意将越澳安全对话级别提升至部长级。
范明政透露，在会谈上，范明政与安东尼·阿尔巴尼斯代表两国政府公布将越澳关系提升到最高级别—全面战略伙伴关系。
范明政强调，越澳全面战略伙伴关系将有助于进一步深化两国关系，满足两国人民的共同愿望，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。
范明政将越澳关系的新框架概括为“六个更加”，即政治外交互信更高；经贸与投资合作更包容、更实质、更高效；以更大力度推动科技、创新、数字化转型和绿色转型合作发展；文化、教育培训、环保、应对气候变化合作关系更深入更全面；民间交流和代际联系更真诚更开放；国防安全方面的互相了解更深，致力于地区和世界和平、稳定、合作与发展。
范明政强调，双方还一致同意深化地区与国际合作；继续在联合国、东盟和由东盟引领的各种机制框架内保持密切协作配合并互相支持；促进和平对话，树立各国之间的信任；发挥东盟的核心作用；推进湄公河次区域各种合作机制落到实处等。
关于东海问题，双方重申了维护东海和平、稳定、航行与飞越安全和自由，在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上以和平方式解决各种争端的重要性。双方一致同意同心协力使东海成为和平、稳定、友好、合作与全面发展、惠及地区和有关各国人民的海域。
范明政相信，越澳关系被升级为全面战略伙伴关系之后将开启两国关系新篇章，双方各个领域合作内涵更丰富、更务实、更高效且更具可持续性；满足两国人民的愿望并带来切实利益，对地区与世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。
此前，范明政与安东尼·阿尔巴尼斯共同见证了两国关于教育培训、能源矿产、农林渔业、科技与创新、劳动与就业、经贸投资、金融银行、国防安全、维和、司法等领域的11项合作文件的签字仪式。（完）