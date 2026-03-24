越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。



作为一名越裔泰国人，泰国国会上议员、朱拉隆功大学经济学院学者叻·迪洛克威塔亚叻（Lae Dilokwittayarat）教授在会上表示，许多越南裔家庭在泰国生活了数百年。历史与血缘关系通过日常生活中的越南文化印记得以体现，从语言、生活方式到饮食皆是如此。



叻·迪洛克威塔亚叻指出，文化相似性在国际关系中具有重要意义，无论政治或经济上存在何种竞争，共同的根源和文化因素将有助于增强彼此的联系。因此，旅居泰国越南人社群被视为两国友好关系中的重要文化桥梁。



文艺表演节目。图自越通社

越南驻泰国大使范越雄表示，相信饮水思源的传统是两国人民共同的文化特征，同时强调侨胞们是增进相互信任与了解的可贵因素，在连接两国利益方面发挥着重要作用。



与此同时，泰越友好协会执行委员会委员素拉蓬·贝乍瓦拉（Surapol Petchvarara）大使高度评价越裔泰国人社群的"民间外交"作用，将其视为促进双边关系的"天然桥梁"。



素拉蓬·贝乍瓦拉还强调了在越裔家庭中保持文化特色的重要性，认为由侨胞组织、有越裔泰国青年参与的越南奥黛秀等传统文化推广活动是社群守护与弘扬民族特色的有效方式。鼓励越裔青年参与两国的共同活动也是泰越友好协会今后的行动目标之一。（完）