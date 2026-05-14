越法防务合作朝着务实高效方向发展

阮长胜上将在会上强调两国领导人推动未来合作日益深广的政治决心。他表示，在两国关系日益良好的基础上，作为越法总体关系中重要支柱之一的双边防务合作继续朝着务实有效的方向得到巩固和发展，符合两国、两国防部高层领导人已达成的共识以及已签署的合作文件，突出表现在各级代表团互访、国防工业、培训、联合国维和行动等领域。



评价越法防务合作潜力巨大，阮长胜上将建议今后双方继续在两国高层领导人共识和年度合作计划基础上落实好各项合作方向，其中重点聚焦以下内容：加强各级的交流接触，签署合作文件，培训，海上安全等；希望奥利维耶·布罗谢大使继续支持、贡献力量，推动两国防务合作发展并取得更高效果和质量。



会见现场。图自人民军报

阮长胜上将希望法方继续维持上述课程，并研究为越南国防部提供一些越南有需求领域的本科和研究生培养名额；同时诚挚邀请法方继续派遣军官参加在越南举办的国际防务官员培训班和越南语课程。



阮长胜上将诚挚邀请法国武装部队部领导以及法国国防工业企业出席并参加将于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展的产品展示。



奥利维耶·布罗谢大使表示，法国希望推动与越南的防务合作，推动两国防务合作与全面战略伙伴关系定位及双方高层共识相契合，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。



奥利维耶·布罗谢大使同时向越南国防部递交了邀请函，邀请其参加预计于下个月6月在法国举行的欧洲国际防务展（Eurosatory）。（完）