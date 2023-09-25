越法战略伙伴关系建立10周年：议会外交是双边合作的重要一环



安妮·勒·赫南夫接受越通社驻巴黎记者采访时强调，越法战略伙伴关系的宗旨为提升经济、文化、教育、防务等各个领域双边合作层次和水平。自2013年至今，两国高层互访与接触频繁，使战略伙伴关系不断向前发展。



值得一提的是，越南政府总理范明政2021年11月访法期间，双方通过了一份联合声明，其中强调进一步深化战略伙伴关系的重要性。这份联合声明已迅速得到落实。



安妮·勒·赫南夫强调，越法之间仍有巨大合作潜力有待挖掘。法国是支持越南对外开放与发展的首个西方国家之一，并且在发展援助方面开展务实合作。她对双边合作发展前景持有乐观态度。



她强调，包括法越友好议员小组在内的各议员友好小组在越法双边关系中占有中心地位。议会外交是越法合作关系中的重要一环，安妮·勒·赫南夫希望继续充分发挥议会外交的这一作用。



安妮·勒·赫南夫表示，双方将继续在国际舞台上密切协作配合。值得一提的是，近期双方签署了公平能源转型伙伴关系（JETP），法国获得“东盟发展伙伴”地位等。



为了推动越法战略伙伴关系提档升级，安妮·勒·赫南夫认为，两国应优先保持高层互访，加强应对气候变化、数字技术和安全保障等领域上的合作关系。从长远来看，文化与法语教育是双边关系的首要优先领域，为增进两个民族互相了解与团结协作，促进文化交流做出贡献。



安妮·勒·赫南夫重申，议会外交对越法战略伙伴关系和双边关系的发展起着重要的作用。（完）