越法地方间合作会议：激活“沉睡”在地下的文化遗产

在城镇化快速发展以及在时间、环境和气候的摧残下，如何保护和提升考古遗迹价值的问题依然是研究人员、管理者和公众面临的一大问题。河内升龙皇城考古区已发掘埋藏于地下的数百万件文物，尽管管理者和科学家努力保护和推广，但仍面临许多挑战。4月13日下午，由河内市与法国图卢兹市和法国开发署联合举办的“提升升龙皇城考古遗址的空间价值”国际学术研讨会介绍了考古学现状并提出了保护和提升其价值的解决方案。

据升龙-河内遗产保护中心主任阮青光介绍，升龙-河内遗产保护中心与法兰西岛大区图卢兹市在遗产价值的研究、保护和传播等诸多领域有着密切而深入的合作关系。从被认定为世界文化遗产之前到现在，法国专家一直为该遗址提供业务支持。河内升龙遗产保护中心与图卢兹市合作，在法国开发署 (AFD) 的 FICOL 发展支持计划框架下实施该项目。该项目的内容是在保护、研究和提升遗产价值方面进行现代技术转让，提供技术支持、编写评估报告，为更好地保护和管理升龙皇城遗产区提出合理的建议，促进旅游业的发展，满足世界遗产的国际标准；培养和提高遗产地管理人员和专业人员的素质水平。

在研讨会上，两国专家就升龙皇城遗址区相关问题发表意见，从而在尊重联合国教科文组织规定、符合遗址区的要求和当地政府的行动力的基础上做出正确的决定。同时，可以明确当前最迫切的需求，推动升龙皇城考古区价值的传播。

河内历史协会主席阮文山表示，2011年至2022年期间开展的调查和发掘通过文物系统开辟了对敬天正殿和敬天殿空间的新认识。然而，敬天殿的平面结构和空间分布问题仍然是一个亟待解决的大问题。以史料为基础，研究李、陈、胡、黎（蓝京）和阮朝的主要殿堂的建造过程、台基结构和建筑布局，并提出敬天殿平面结构的研究方向。

作为多年来从事升龙皇城考古研究的专家，越南考古协会主席宋忠信副教授为恢复和复原升龙皇城遗址区的建筑遗产以及传播其价值提出了许多观点。他认为，首先，要加快研究并恢复敬天主殿的空间，一方面在考古区（黄耀街18号）建设升龙宫遗迹现场博物馆。同时，研究建设升龙皇城博物馆，研究和传播升龙皇城的非物质文化价值。

在研讨会上，米卢建筑工作室(Studio Milou Singapore)法国专家Jean Francois Milou分享了研究建筑设计方案以保护和传播黄耀街18号考古区的价值。他说，由于升龙皇城周边地区的规划要求非常严格，文物管理单位只能建造不超过5米高的建筑物，并将这里建成升龙皇城考古区公园。从国会大厦的一侧可以看到该公园。两座建筑物并排，象征着今天的河内和过去的河内之间的联系。

研讨会的结果将成为河内升龙遗址保护中心制定保护和提升考古遗产价值的计划的科学依据，为建筑遗产的修缮和复原提供服务；特别是补充文件，咨询科学解决方案，在提升考古遗产价值的过程中应用先进技术等。（完）