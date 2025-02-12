12日，法国驻越南大使馆同越南文化体育旅游部体育局签署了体育领域的合作协议。法国驻越南大使奥利维耶•布罗谢（Olivier Brochet）和体育局局长邓河越出席签字仪式。

该合作协议签署的目的在于加强越法两国长期合作关系，特别在体育领域的合作。双方一致同意推动青年交流、开展提高运动员、体育干部能力计划的经验。合作协议主要合作内容包括：提升竞技体育能力，对教练员的专业培训河提升体育对两国青年的价值。

法国驻越南大使奥利维耶•布罗谢认为，越南是体育发展潜力巨大的国家。自他赴越南履职时看到越南人十分热爱体育。街头上或在公共场所都能看见许多越南人参与体育锻炼。此外，越南人也非常渴望取得优异的成绩。

奥利维耶•布罗谢同时表示，越法建立全面战略伙伴关系是双方在包括体育领域在内进行合作的便利条件。为了进一步加强两国人民河青年人之间的交流活动，他已提出法越体育合作的新计划的建议。

邓河越对奥利维耶•布罗谢关于进一步加强两国在体育领域的合作关系的观点表示赞同，有效实施两国全面战略伙伴关系。邓河越表示希望双方在体育领域的合作将取得良好成果。

在合作框架内，双方将集中体育营养和心理定期培训；共享先进技术应用；互相交换评估运动员能力的经验。特别竞技体育云佛南高原将获援助在法国或越南接受训练，旨在提高成绩和扩大国际交流。

合作协议期限5年并可自动延期5年。这是越法在体育领域关系向前发展的证明，为将两国体育提高到新水平创造机会。（完）