越法关系着力在2025年内取得更多成就

2月17日晚，越南驻法国大使馆与法国首都巴黎在巴黎市政厅举行，吸引众多越南侨胞、当地政府代表、多个外交使团以及与越南合作的友好团体代表的参与。

越南驻法大使丁全胜在活动上高度评价旅法越南人社群对祖国的贡献，并回顾了2024年越法关系中的重要里程碑，其中值得一提的是，越共中央总书记、国家主席苏林对法国的正式访问，此访为双边关系注入了新动力，同时成为越南与欧盟成员国的首个全面战略伙伴关系的重要进展。

2024年另一项重要活动是法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sébastien Lecornu）访问越南，此次访问具有深远的历史意义，展现了和解与合作精神，开辟了新的发展前景，为进一步巩固两国政治互信与双边合作作出贡献。

在喜迎新春气氛中，丁全胜表示，蛇象征着智慧、灵活和坚持精神，相信2025蛇年将是越法关系中充满创新和成就的一年。预计在今年内进行的双边互访活动将有助于进一步深化两国全球战略伙伴关系。

巴黎市副市长勒马赫黛蕾（Marie-Christine LEMARDELEY）在活动上发表讲话时强调，法方愿继续与在全球城市联盟（C40）框架内在河内和胡志明市的越南合作伙伴携手，以推进创新和可持续的气候变化应对措施的愿望。此外，她还期待4月在顺化举行的国际法语国家市长协会会议，认为此次会议将进一步促进巴黎与越南各大城市之间的交流的合作与交流。

在巴黎市政厅举办的迎春活动吸引了超过1000人参与。由在法越南文化中心策划的文艺表演活动以及欢快的舞狮表演，为观众带来了富有越南春节氛围。这一年度活动成为了旅法越南人期待的重要文化聚会，不仅有助于增强了越南侨胞之间的团结，还让法国及国际友人更加了解越南的文化与传统。宾客们在活动中一起欣赏了精彩的文艺节目，品尝了越南传统春节美食，互相送上美好祝福，共迎新春佳节。（完）